85 ülkeden "Damat" için geldiler

İSTANBUL (AA) - Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bu yıl sekizincisini gerçekleştirdikleri yurt dışı bayi toplantısında 85 ülkeden 200'ün üzerinde alım heyeti ağırladıklarını söyledi.

Damat, Tween ve D'S Damat markaları ile faaliyet gösteren Orka Holding, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Çin, Kanada, Güney Afrika, Azerbaycan ve Meksika'nın da aralarında bulunduğu 85 ülkeden gelen yabancı alım heyetlerini İstanbul'da ağırlıyor.

Süleyman Orakçıoğlu, 8 Temmuz'da başlayıp 25 Temmuz'a kadar sürecek organizasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışı bayi toplantılarının bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Önceki dönemlerde bu organizasyonu bir hafta yaptıklarını hatırlatan Orakçıoğlu, yurt dışı bayilerinden gelen talep üzerine şimdi bu süreyi 2 haftaya çıkardıklarının altını çizdi.

Orakçıoğlu, yurt dışı satışlarının, hedeflerinin çok ötesinde gerçekleştiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk markası olarak gücümüzün dünyada nasıl bir çekim oluşturduğunu görmek açısından çok önemli bir başarıya imza attığımıza inanıyoruz. Sekizinci bayi toplantımız, aynı zamanda dünya moda perakendesinde gelecek dönem trendlerini belirleyen bir şirket olduğumuzun en güzel kanıtı. 85 ülkeden 200'ün üzerinde alım heyetini ağırlıyoruz. Önümüzdeki beş yılda dünyada en çok konuşulan beş markadan biri olacağımıza inanıyorum. Dünyanın pek çok ülkesinden aldığımız talepler, bu yolda enerjimizi artırıyor. 6 ay önce yaptığımız toplantının hedeflerini şu anda birinci haftada olmamıza rağmen aşmış durumdayız. 500 bin adedin üzerinde sipariş almayı hedefliyoruz."

- "Direkt yatırımlarla moda başkentlerinde daha fazla etkinleştik"

Süleyman Orakçıoğlu, bu yıl ihracat performanslarını yüzde 80 artırma konusunda kendilerine hedef koyduklarını söyledi.

Bu hedefi gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade eden Orakçıoğlu, katma değeri yüksek markalı ihracat yaptıklarını ve bunu yapmanın hiç kolay olmadığını kaydetti.

Orakçıoğlu, "Mağaza sayımızın yıl sonunda yaklaşık 370 olmasını planladık. Bunun 160'ı yurt dışında, 210'u ise yurt içinde olacak. Yıl sonuna kadar yurt dışında Almanya, Kanada, İsviçre, İspanya, İtalya, Fransa, Malezya ve Japonya gibi ülkelerde yeni mağazalar açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Daha önce 2017 yılında yurt dışında 60 mağaza açmaya yönelik bir hedefleri olduğunu anımsatan Orakçıoğlu, şimdiye kadar bunun 40'a yakınını açtıklarını ve yıl sonu hedefinin 75'e çıkmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Orakçıoğlu, yurt dışı satışları ile yurt içi satışlarını 2019 yılı itibariyle eşitleme konusunda kendilerine hedef koyduklarını, şu anda satışlarının yüzde 30'unun yurt dışından geldiğini ifade etti. Orakçıoğlu, yaptıkları direkt yatırımlarla giderek moda başkentlerinde daha fazla etkinleştiklerinin altını çizdi.

Geçen yıl İtalya'da 9 günde 9 farklı kentte satış noktası açtıklarını, bu yıl hedefin katlandığını ve mağaza sayısını 20'ye çıkarmayı hedeflediklerine işaret eden Orakçıoğlu, "Herkes İtalya'yı zor bir pazar olarak görüyor ama biz İtalya pazarına odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Orakçıoğlu, yeni pazarlardan Güney Amerika, Kanada ve Uzak Doğu’da etkinliklerini artırmak istediklerine dikkati çekerek, "Özellikle İtalya'daki bayimizin Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ve Güney Amerika’da iyi bir portföyü var. Bu avantajı birlikte değerlendireceğiz. Şimdiden Brezilya, Peru ve Endonezya gibi ülkelerden siparişler almaya başladık." dedi.

Rusya pazarına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Orakçıoğlu, söz konusu pazarın giderek daha stabil hale geldiğini, bunun da gelecek döneme ilişkin Rusya'ya yönelik beklentilerini artırdığını bildirdi.

-"Kırışmayan takım elbiseler geliştirdik"

Damat Tween Genel Müdür Vekili Tolga Parmaksız ise Damat olarak inovasyon yolculuklarına erkeklerin en çok ihtiyaç duyduğu beyaz gömlek ile çıktıklarını anımsattı.

İlk olarak nanocare beyaz gömlek ürettiklerini belirten Parmaksız, son tüketiciden inanılmaz bir reaksiyon aldıklarını dile getirdi.

Parmaksız, beyaz gömleğin hem bir erkeğin gardırobundaki vazgeçilmez hem de kolay kirlenebilen bir ürün olduğu için bunu leke tutmaz hale getirdiklerini söyledi.

Şu anki gömlek satışlarına baktıklarında, satışlarının neredeyse yüzde 25'ini bu gömlek kategorisinin oluşturduğu bilgisini veren Parmaksız, yapılan ürünlerin segmente ve tüketici yaş aralığına göre değişmesi gerektiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yani gençlere farklı ürünler, orta yaş ve üzeri olanlara farklı ürünler sunmak gerekiyor. Orta yaş üzeri daha çok takım elbise giydiği için biz onlara travel takım elbise ürettik. Yani seyahat ya da toplantı esnasında kırışmayan takım elbiseler geliştirdik. Aynı şekilde takım elbiselerin, iç pantolon şeritlerine silikon materyaller yerleştirerek gömleklerin dışarı çıkmasını engelledik. Gençlerde ise en büyük sıkıntı ütü problemi idi. O yüzden yıka ve giy, yani ütü gerektirmeyen pantolonlar, gömlekler ya da kolay ütülenen ürünler yaptık.

Konfeksiyondan sonra ayakkabıya da el atalım dedik. Kösele en değerli malzeme ve erkek ayakkabısı için olmazsa olmaz. Ama kayması tüketici açısından dezavantaj oluşturuyordu. Onunda altına özel silikon malzemeler ve enjeksiyon tabanlar uygulayarak köselenin de artık kaymasını engellemiş olduk. Yaptığımız bu tür yenilikleri sezon bazlı yapmaya başladık. Yani bir dört mevsim herkesin gardırobunda olması gereken ürünler var, bir de kışa ya da yaza özel koleksiyonlar var. Mesela kış için mont yapıyoruz, ultra hafif ama insanları eksi 10 dereceye kadar sadece bir t-shirt ile koruyabiliyor. Yaz için yaptığımız gömleklerde de güneşin UV ışınlarından koruyan özel apreler kullanıyoruz ya da vücuttaki kötü kokuları absorve edip daha sonra yıkandığında dışarı atan ve kendi kendini refresh yapan kumaşlar kullanarak, yaz kış olarak da kullanım farklılıkları elde edebiliyoruz."

Anadolu Haber Ajansı