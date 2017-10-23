banner181
banner210
Ana SayfaEKONOMİ

8 AYDA 11,3 MİLYON KARTIMIZ DAHA OLDU

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:09
Bu haber 15 kez okundu

126,1 milyon banka, 61 milyon da kredi kartı bulunan Türkiye, toplam 187,1 milyon kartla Avrupa lideri. Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral: “Her cüzdanda ortalama 2 kredi kartı, 4 banka kartı var. Her 5 kredi kartından 2’si online alışverişte kullanılıyor.”

8 AYDA 11,3 MİLYON KARTIMIZ DAHA OLDU
Banka ve kredi kartı sayısında son 2 yıldır Avrupa lideri olan Türkiye’de, toplam kart sayısı 2017’nin ilk 8 ayında 11,3 milyon daha arttı.
 
Türkiye, BKM verilerine göre 2016 sonunda 117 milyonu banka, 58,8 milyonu da kredi kartı olmak üzere toplam 175,8 milyon karta sahip iken, bu rakam 2017 Ağustos sonu itibarıyla 126,1 milyonu banka, 61 milyonu da kredi kartı olmak üzere toplam 187,1 milyona ulaştı.
 
Alışveriş yapan herkese para veren site Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, kredi kartı sayısındaki artışın online alışverişe de olumlu yansıdığını belirttti.
 
-Her cüzdanda 2 kredi kartı, 4 banka kartı var
Her cüzdanda ortalama 2 kredi kartı, 4 de banka kartı bulunduğunu kaydeden Kayral, şunları söyledi:
“Bankaların resmi rakamlarına göre her 5 kredi kartından 2’si online alışverişte kullanılıyor. Buna göre, 2017 Ağustos sonu itibarıyla dijiyal alışverişin ulaştığı kredi kartı sayısı 24,4 milyon oldu. Türkiye’de 2016’da kredi kartıyla 587 milyar liralık işlem gerçekleştirildi. Bu rakamın 68 milyarı internette harcandı. Yani toplam harcamalarda internetin payı yüzde 11,6 oldu. 2017’de açıklanan 6 aylık verilerde ise 326 milyar 258 milyon liralık kredi kartı harcamasının 44 milyar 414 milyon lirası internet harcamalarına ait. Yılın ilk yarısında internetin toplam harcamalardaki payı yüzde 13,6’ya çıktı. Geçen yıla göre yüzde 2’lik artış oldu.”
 
-Güvenlik kaygıları azaldı, online alışveriş arttı
Kayral, internetten alışverişteki bu artışın, kredi kartlarının online alışverişte eskiye oranla daha fazla kullanılmasından kaynaklandığının altını çizerek, “Artık güvenlik kaygıları azaldı. Online alışverişin rahatlığı da bu bu artış da önemli rol oynuyor. Yer ve zaman sınırlaması ortadan kalkıyor. 24 saat, dünyanın her yerinden alışveriş yapılabiliyor. İnsanlar çarşı pazar gezmek yerine aradığı ürünün en uygun fiyatlısını birkaç saniye içinde karşılaştırma sitelerinde bulabiliyor; tatilini ve katılacağı etkinlikleri, fırsat sitelerini kullanarak çok ucuza getirebiliyor. Ayrıca tüm bu alışverişlerini de Avantajix.com gibi alışveriş yaptıkça para veren siteler üzerinden geçerek ekstra kazançlar sağlıyorlar” diye konuştu. 
Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.