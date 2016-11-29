7. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ BAŞLADI

"Bölgemiz genelinde ekonomik canlanma bekliyoruz"
Büyükekşi, küresel ekonomide son yıllarda yaşanan sıkıntılara da değinerek, bu krizden kendilerinin de etkilendiğini söyledi. Petrol ve emtia fiyatlarının 2014 sonundan itibaren düşmeye başladığını ve bunun bölge ülkelerinin ekonomilerine zarar verdiğini dile getiren Büyükekşi, "Ancak 2016'nın son çeyreği itibarıyla bu düşüş trendi yukarıya çıkmaya başladı. Böylelikle, önümüzdeki dönemde başta petrol ihracatçısı ülkelerde olmak üzere bölgemiz genelinde ekonomik canlanma yaşanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Büyükekşi, kalkınmayı hızlandırmak için iş birliklerini artırmak gerektiğini kaydederek, artan karşılıklı ticari ilişkilerin ülkeler arasındaki yakınlaşmayı da artıracağını, her alana yayılacağını, toplumsal refahı ve ekonomik büyümeyi çok daha yukarılara taşıyacağını anlattı. Türkiye'nin 2016'da tüm sıkıntılara rağmen büyümeye devam ettiğini, ülke ticaretinin dünya ticaretinden daha az gerilediğini, birçok ülkeden daha başarılı performans sergilediklerini aktaran Büyükekşi, ihracatın dünya ticaretinden aldığı payın yüzde 0,89'a yükselerek rekor kırdığını vurguladı. Büyükekşi, "Hedefimiz, 2023 yılında bu payı yüzde 1,5'e yükseltmek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar konuşma yapacak
UİP İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin ise hem küresel hem de bölgesel boyutta dünya ekonomisi ve siyasetini yakından ilgilendiren pek çok konunun bu zirvede geniş bir şekilde ele alınacağını söyledi. Zirvenin açılışına eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, UİP Global Danışmanlar Kurulu Başkanı Egemen Bağış da katıldı. Üç gün sürecek etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere yerli ve yabancı çok sayıda konuk konuşma yapacak.
Anadolu Haber Ajansı
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