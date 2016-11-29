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7. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ BAŞLADI

29 Kasım 2016 Salı 11:42
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TİM Başkanı Büyükekşi: Boğaziçi Zirvesi her geçen yıl büyüyor. Büyüdükçe de sadece bölgemize değil dünyaya hitap eden bir etkinlik haline geliyor.

7. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ BAŞLADI
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen "Küresel Gelecek: İnsan Odaklı, Akıllı Ekonomi Temalı 7. Boğaziçi Zirvesi" başladı. Four Seasons Bosphorus Otelde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu yıl 7'ncisi düzenlenen etkinliğin her geçen yıl büyüyerek dünyaya hitap eden bir etkinlik haline geldiğini söyledi. Zirvenin bu yılki ana temasına değinen Büyükekşi, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından 150 konuşmacıyı ağırladıklarını, 3 gün sürecek bu önemli etkinlikte küresel ekonomiye ve bölgeye dair birbirinden önemli konuları masaya yatıracaklarını dile getirdi. Büyükekşi, Orta Doğu'da süren iç karışıklık, savaş ve çatışmaların bölgeyi istikrarsızlaştırdığından bahsederek, bu durumun bölgeyi hem sosyal hem de ekonomik açıdan olumsuz etkilediğini bildirdi. Bu sancılı sürecin bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, "Biz de bölgemize kalıcı bir şekilde barışı getirmek için ortak hareket etmeliyiz. Kendimizden başka kimse bize barışı getiremez. O yüzden birlikte harekete geçmeliyiz ki, bölgemizde ekonomi, refah, kalkınma tekrar ana gündemimiz olsun." dedi.

"Bölgemiz genelinde ekonomik canlanma bekliyoruz"
Büyükekşi, küresel ekonomide son yıllarda yaşanan sıkıntılara da değinerek, bu krizden kendilerinin de etkilendiğini söyledi. Petrol ve emtia fiyatlarının 2014 sonundan itibaren düşmeye başladığını ve bunun bölge ülkelerinin ekonomilerine zarar verdiğini dile getiren Büyükekşi, "Ancak 2016'nın son çeyreği itibarıyla bu düşüş trendi yukarıya çıkmaya başladı. Böylelikle, önümüzdeki dönemde başta petrol ihracatçısı ülkelerde olmak üzere bölgemiz genelinde ekonomik canlanma yaşanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Büyükekşi, kalkınmayı hızlandırmak için iş birliklerini artırmak gerektiğini kaydederek, artan karşılıklı ticari ilişkilerin ülkeler arasındaki yakınlaşmayı da artıracağını, her alana yayılacağını, toplumsal refahı ve ekonomik büyümeyi çok daha yukarılara taşıyacağını anlattı. Türkiye'nin 2016'da tüm sıkıntılara rağmen büyümeye devam ettiğini, ülke ticaretinin dünya ticaretinden daha az gerilediğini, birçok ülkeden daha başarılı performans sergilediklerini aktaran Büyükekşi, ihracatın dünya ticaretinden aldığı payın yüzde 0,89'a yükselerek rekor kırdığını vurguladı. Büyükekşi, "Hedefimiz, 2023 yılında bu payı yüzde 1,5'e yükseltmek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar konuşma yapacak
UİP İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin ise hem küresel hem de bölgesel boyutta dünya ekonomisi ve siyasetini yakından ilgilendiren pek çok konunun bu zirvede geniş bir şekilde ele alınacağını söyledi. Zirvenin açılışına eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, UİP Global Danışmanlar Kurulu Başkanı Egemen Bağış da katıldı. ​ Üç gün sürecek etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere yerli ve yabancı çok sayıda konuk konuşma yapacak.



Anadolu Haber Ajansı
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