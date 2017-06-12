"60 milyon dolarlık rekor ciroyu hedefliyoruz"

ANTALYA (AA) - Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Dosso Dossi Fashion Show'da ilk kez 32 ülkeden 6 bine yakın alıcıyı misafir ettiklerini belirterek, "Katılımcı rekorumuzun ardından ek siparişlerle birlikte 60 milyon dolar çıtasını yakalayıp ciro rekoru kırmayı hedefliyoruz." dedi.

Dosso Dossi Fashion Show, Türkiye'nin en büyük tema parkı The Land Of Legends Theme Park iş birliği ile Antalya'da gerçekleştirildi.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Eraslan, hazır giyim sektörünün ve Laleli piyasasının son 3 yıldır sıkıntılı bir süreçten geçtiğini aktararak, sektörün 2017'nin ilk 5 ayını yüzde 5,15'lik kayıpla kapattığını kaydetti.

Rusya ile ilişkilerin normale dönmesiyle birlikte Laleli piyasasının bu yıla iyi başladığına işaret eden Eraslan, "2017’nin ilk 5 ayında Laleli’den yapılan ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 civarında artış var. Dosso Dossi olarak biz çok daha iyi bir performans sergileyerek ocak-mayıs döneminde satışlarımızda yüzde 55-60’lık bir artış kaydettik." diye konuştu.

Hem hazır giyim hem de turizm sektöründe yatırımları bulunduğuna işaret eden Eraslan, "İki sektör çok zor geçen 2016’da bile ülkemize 40 milyar dolar döviz kazandırdı. Hazır giyimde bu yıl yakaladığımız sinerjiyi turizme de taşımak için The Land Of Legends Theme Park’ın iş birliği ve katkılarıyla Antalya’da bu kez çok görkemli bir organizasyon planladık." bilgisini verdi.

Eraslan, 100’ün üzerinde firmanın dünyada başka bir örneği olmayan Dosso Dossi Fashion Show sayesinde koleksiyonlarını yılda iki kez 30'dan fazla ülkeden binlerce alıcıya tanıtma ve pazarlama imkânı bulduklarının altını çizdi.

- "Rus olan alıcılarımızdan yoğun bir taleple karşı karşıyayız"

Çocuk giyim üreticilerini ilk kez organizasyona dahil ettiklerini anlatan Eraslan, Dosso Dossi olarak 30 bine yakın kişiyi istihdam eden firmaları alıcılarla buluşturmakla kalmadıklarını, iki taraf için garantör olduklarını belirtti.

Eraslan, hem firmalara hem de alıcılara karşı Dosso Dossi olarak kendilerinin sorumlu olduklarına dikkati çekerek, "Alım garantisi dışında hiçbir ücret talep etmeden aileleriyle birlikte bir hafta boyunca 5 yıldızlı otellerde ağırladığımız alıcılarımız, tatil ve işi birleştirip güzel anılarla ülkelerine dönüyor. Organizasyonumuzda ilk kez 32 ülkeden 6 bine yakın alıcıyı misafir ettik. Belek bölgesinde 5 yıldızlı 5 oteli bir hafta boyunca organizasyon için kapattık ve sezona girerken turizme büyük bir canlılık kattık. Yüzde 40'a yakını Rus olan alıcılarımızdan yoğun bir taleple karşı karşıya bulunuyoruz. Katılımcı rekorumuzun ardından ek siparişlerle birlikte 60 milyon dolar çıtasını yakalayıp ciro rekoru kırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Turizm ve hazır giyimin Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu ve gerçekleştirdikleri organizasyonla iki sektörün mükemmel uyumu yakaladığını vurgulayan Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Defilelerimizde bugüne kadar bir top model ağırlıyorduk. Bu kez Brezilyalı ve Rus modelleri, ülkemiz ve moda sektörümüz için aynı podyuma çıkarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. Adriana Lima, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros, Izabel Goulart ve Viki Odintcova gibi hepsi birbirinden iddialı 5 top model, aynı defilede, firmalarımızın özgün koleksiyonlarını sergileyerek bizleri gururlandırdılar. Beşi de alanlarında dünyanın en çok konuşulan isimleri olan modeller, organizasyondan bir ay önce sosyal medya hesaplarından 25 milyonu bulan takipçilerini Türkiye'ye davet ettiler. Takipçilerinin de paylaşımıyla bu rakamın 50 milyonu geçtiğini tahmin ediyoruz.

Bununla da yetinmedik dünyanın neredeyse tamamına ulaşan Fashion TV, Word Fashion gibi moda kanalları ile Rusya'nın ulusal kanallarından RU TV ve Music Box TV’de günlerce organizasyonumuzun reklamları yayınlandı. Ayrıca Rusya başta olmak üzere 10 ülkede açık hava ilanları ile insanlara ulaştık. Bütün bu çalışmalar sayesinde hem Antalya hem de Türkiye için çok ciddi bir tanıtım fırsatı yakalamış olduk. Bu özel şovu yerinde izlemek için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından konuklarımız geldi. Organizasyonla Türkiye'nin ve Antalya'nın tanıtımına 7-8 milyon dolarlık katkı sunduk."

- "Düzgün yaptıkları sürece dava açmayız"

Bir basın mensubunun "dericilerin Dosso Dossi konseptine benzer bir fuar düzenlemeleri" sorusu üzerine Eraslan, şu yanıtı verdi:

"Bir şey demiyoruz. Dosso Dossi bu deyip müşterilerimizi kapmışlar. Biz ona da bir şey demiyoruz. Ama insanlar geçen zamanda çok aldatıldı. Nasıl ki Survivor formatlarını başkası yapamıyor, bizim de kendi formatımız var. Tespit yaptırdık ama dava açmadık. İnşallah arkadaşlar durumu iyi idare ederler. Ama düzgün yaptıkları sürece dava açmayız. Dericiler iş yapsın ama sorun yaşatırlarsa o zaman insanlar bize gelip 'Biz Dosso Dossi' sandık derlerse dava açarız. Tatil ve iş konsepti dünyada tek. Bunu Yargıtay da onayladı. Daha önce mahkemeye götürdüğüm iki firma vardı. Fuar gibi düzenlerlerse sorun yok. Şu anda dericiler fuar gibi yapıyorlar. Onların ürünleri de bizden farklı."

Dosso Dossi Fashion Show'da podyumda olduğu gibi sahnede de yıldızlar geçidi vardı. Ayşe Hatun Önal ile birlikte Rus şarkıcılar Dima Bilan ve Nikolay Baskov konserleriyle katılımcıları coşturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Elizavetta Peskova ile ülkenin en beğenilen spor spikeri Victoria Lopyreva ise organizasyonun sürprizleri oldu.

Anadolu Haber Ajansı