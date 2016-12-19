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"50 BİN LİRALIK KREDİ İÇİN GEÇ KALMAYIN"

19 Aralık 2016 Pazartesi 12:45
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TESK Başkanı Palandöken: KOSGEB'in 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' programı için geç kalmayın. KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırmayı unutmayın.

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programı için geç kalınmaması uyarısında bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından KOBİ'lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanacağı müjdesi verdiğini anımsattı.

Söz konusu krediden yararlanmak isteyen KOBİ'lerin öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıtlı olması, kayıtlı KOBİ'lerin de veri tabanındaki bilgilerini güncellemesi gerektiği belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"KOSGEB'in 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' için bugün başlayan başvurular 21 Aralık Çarşamba günü saat 24.00’te sona erecektir. 50 bi̇n li̇ralık kredi̇ i̇çi̇n geç kalmayın. KOSGEB veri̇ tabanına kayıt yaptırmayı unutmayın. Üyelerimizin verilen krediden yararlanması için birlik ve federasyonlarımıza genelge ile duyuruda bulunduk."

Kredi başvuruları için http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr internet adresinin kullanılabileceğini ifade eden Palandöken, kayıt ve güncelleme işlemlerinin kredi başvuru tarihleri sürecinde de devam edeceğini bildirdi.

Palandöken, kredi onaylanma sürecinde başvuru sırasına göre herhangi bir öncelik söz konusu olmadığını belirterek, başvurular tamamlandıktan sonra sistemin işletmeleri, değerlendirme kriterlerine ve TÜİK verilerine göre belirlenen il kotaları çerçevesinde sıralayacağını kaydetti.


Anadolu Haber Ajansı
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