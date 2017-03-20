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5 YILDA HARCANAN PARA 150 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

20 Mart 2017 Pazartesi 11:38
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Dört firmanın son 5 yıldaki net satış gelirleri 146 milyar 287 milyon lirayı geçti

5 YILDA HARCANAN PARA 150 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI
ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Avea'nın son 5 yılda net satış gelirleri toplamı 146 milyar 287 milyon 759 bin 493 lirayı buldu.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, "mobil" başta olmak üzere telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelirlerde yıllar itibarıyla artış oldu. 

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Avea'nın son 5 yılda net satış gelirleri toplamı 146 milyar 287 milyon 759 bin 493 lirayı buldu.

2012 yılında 24,9 milyar lira olan Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Avea'nın net satış gelirleri, 2013 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 26,5 milyar liraya, 2014 yılında ise 2013'e göre yüzde 16,2 artarak 28 milyar liraya çıktı. 2015 yılında 31,4 milyar liraya yaklaşan toplam net satış gelirleri, 2014 yılına göre yüzde 11,6 oranında arttı. 2016 yılında ise tahmini net satış gelirleri yüzde 12,5 artışla 35,3 milyar lirayı buldu.

Böylece Türk Telekom ve mobil işletmeciler son 5 yılda toplam 146 milyar 287 milyon 759 bin 493 lira net satış geliri elde etti.

- Aslan payı Turkcell'e

Telekomünikasyon sektöründe son 5 yılda en fazla net satış gelirini, toplam 47 milyar 861 milyon 984 bin 371 lira ile Turkcell elde ederken, ikinci sırayı 40 milyon 225 bin 515 bin 547 lirayla Türk Telekom aldı. 

Bu dönemde Vodafone 35 milyar 841 milyon 970 bin 570 lira, Avea ise 22 milyar 358 milyon 289 bin 5 lira net satış geliri elde etti.

Geçen yılın sonu itibarıyla 2012 yılına göre net satış gelirinde en yüksek artış yüzde 103,6 ile Vodafone'da görülürken, Avea yüzde 65,9, Turkcell yüzde 21,3, Türk Telekom ise yüzde 14,3 daha fazla gelir sağladı.


Anadolu Haber Ajansı
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