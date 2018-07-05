5 Dev banka anlaştı!

Banka müşterilerinin başka bir banka ATM’sini kullanarak kendi hesabı ya da kredi kartına ilişkin finansal işlemler gerçekleştirmesini sağlayan “Ortak ATM Sistemi” Bankalar arası Kart Merkezi nezdinde kurulan sistemle 2009 yılından beri uygulanmaktadır. Mevcut sistemde, bir başka banka ATM’sini kullanan müşteri alınan hizmet karşılığında komisyon/masraf ücreti ödemektedir. İşlemlerin masraf ya da komisyona tabi olması ATM sisteminden yeteri düzeyde faydalanılamamasına yol açmaktadır. Diğer taraftan bankalar müşterilerine daha yaygın bir kanaldan ulaşabilmek adına ATM ağlarını yüksek maliyetlere katlanarak genişletmektedirler. Kullanılan ATM’lerin ithalat yoluyla edinilebildiği, bir ATM’in ortalama 20.000 EUR civarında maliyeti olduğu göz önüne alındığında bu bedellerin ülkemizin dış ticaret açığına olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Ortak ATM sisteminden arzu edilen sonuçların elde edilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde; ilk etapta Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları bir araya gelerek “Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı” sistemini 04.04.2018 tarihinde imzalanan protokol ile hayata geçirmiştir.

Buna göre; söz konusu bankalara ait yaklaşık 15 bin adet ortak ATM’den yapılabilen,

- Para yatırma

- Para çekme

- Bakiye sorgulama

- Kredi kartı borç sorgulama

- Kredi kartı limit sorgulama

- Kredi kartı borç ödeme

işlemleri bu bankaların müşterileri tarafından işlem limitleri dahilinde ücretsiz yapılabilecektir.

Protokole imza atan bankalarca, aynı noktada yan yana bulunan ATM’ler ile ilgili verimlilik esasına göre optimizasyon çalışmaları da başlatılmış olup böylelikle mevcut ATM’lerin çok daha verimli konumlandırılması, müşterilerin finansal hizmetlere erişim düzeyinin arttırılması, ayrıca orta ve uzun vadede ATM cihazı ithalatının azalarak ülkemiz dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanması hedeflenmektedir. Protokolde yer alan bankaların toplam kredi kartı sayıları yaklaşık 13 milyon adet, banka kartı sayıları 55 milyon adede ulaşmaktadır. Söz konusu bankaların Eylül 2017’de vardığı mutabakat çerçevesinde, toplamda 360 bin adede ulaşan POS terminallerinin ortak kullanıma açılması ile de önemli bir maliyet kalemi minimize edilmiştir. Bu ve kurulacak benzeri operasyonel birliktelikler ile katılımcı bankaların operasyonel maliyetlerinin düşürülmesine, dolayısıyla faizin unsurlarından biri olan operasyonel maliyetlerin bu şekilde azaltılması ile faizlerin aşağı doğru seyrine pozitif katkı sağlanacaktır.

Düzenlenen imza töreninde;

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın: Bu işbirliğine Türkiye’nin en büyük ATM ağıyla katılıyoruz

“Bu işbirliğine Türkiye’nin en büyük ATM ağıyla katılıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. ATM’lerin çok daha kolay erişilebilir ve ücretsiz kullanımı ile müşteri alışkanlıklarının da değişmesini, konvansiyonel şube bankacılığının işlem payının azalmasını, dolayısıyla genel olarak operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesi ile sektörün hizmet kalitesinin artacağını öngörüyoruz. Bu ve benzeri birliktelikler, bankaların operasyonel maliyetlerinin azaltılmasına, dolayısıyla en nihayetinde faizlerin aşağı yönlü hareketine de önemli katkılar sağlayacaktır. Bu ortaklık milli sermayenin ülkemiz sınırları içinde kalması, sınırlı kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından da büyük öneme sahiptir. Bu iş birlikteliğinin birlikte atacağımız diğer adımlara örnek teşkil etmesini ve müşterilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılımcı tüm bankalara teşekkürlerimi sunuyorum.”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: Hem müşteri memnuniyeti hem ülke menfaati adına önemli bir yatırım

“Müşterimiz olsun ya da olmasın, Türkiye'de herkesin bankacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını istiyoruz. Ortak ATM, hem müşteri memnuniyeti hem ülke menfaati adına son derece önemli bir yatırım. Bu işbirliği sayesinde, bankacılık işlemlerini Ortak ATM üzerinde gerçekleştirenler komisyon ödeme çekincesi de yaşamayacak. Bu uygulamanın şube dışı işlem alışkanlığını artırarak bankacılık hizmet kalitemizi olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda ATM ithalatını azaltarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu uygulamaya destek veren tüm bankalara teşekkür ediyorum.”

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: Sektöre Örnek Olacak Bir Proje

“Güçlü Türkiye’nin lider bankası olma vizyonumuzun merkezinde dijitalleşme yer alıyor. Çünkü müşterilerimizin zamanı çok değerli. Ortak ATM projesi de bu anlayışımızın bir parçası. İşlemlerde komisyon alınmaması ve daha fazla ATM’den işlem yapılabilecek olması müşteri memnuniyetine önemli bir katkı sağlayacaktır. Milli servetimizi koruyan bu proje sektörümüze de örnek olacak, maliyetlerin müşteri lehine değişmesini sağlayacaktır. Bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: Bankacılık Hizmetlerine Erişimi Kolaylaştıracak

“Bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran Ortak ATM uygulaması ile vatandaşlarımız artık daha fazla kanaldan ücretsiz bir şekilde yararlanacak. Bankaların ATM kaynaklı katlandığı maliyetlerde bir düşüş beklerken, hizmet standartlarında belirgin bir artışın olacağını bekliyorum. Bu ortaklığa katkı sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyorum.”

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacak

“15.000 noktadan müşterilere ücretsiz işlem yapma imkanı sunan bir sistemi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bankacılık işlemleri açısından müşterilerimize ciddi bir kolaylık getiriyoruz. Bunun yanında ATM cihazları için her bankanın üstlendiği ciddi maliyetleri de ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız. Kamu bankalarının farklı alanlarda yapacakları yeni işbirlikleri ile de bu katkının artarak süreceğine inanıyorum.” dedi.