4/B'Lİ VE 4/C'LİYE KADRO TOPLU SÖZLEŞME MASASINDA

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Memur-Sen, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde kamuda 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan personelin kadroya alınması teklifinde bulundu. Çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunları arasında yer alan teklif, yaklaşık 50 bin 4/B ile 19 bin 4/C'li personeli ilgilendiriyor.

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 5 milyon 100 bin kişiyi doğrudan ilgilendiren 4. dönem toplu sözleşmeleri, Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında 1 Ağustos Salı günü başlayacak.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin 2018-2019'da maaşlarına yapılacak zammın belirleneceği görüşmelerde, kamuda 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan personelin kadroya geçirilmesi talebinin de yer aldığı birçok önemli konu pazarlık masasına taşınacak.

- Memur işi yapan fakat memur olmayanların durumu

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin tekliflerini geçen hafta başında Devlet Personel Başkanlığına sunduklarını anımsattı.

Sundukları tekliflerle kamu görevlilerinin hakkını eksiksiz almasını, beklentilerinin kazanıma dönüştürülmesini ve mevcut sorunlarınının çözülmesini amaçladıklarını dile getiren Tonbul, bu sürecin 1 Ağustos'taki toplu sözleşme görüşmeleriyle başlayacağını belirtti.

Tonbul, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6; 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zammın da aralarında olduğu üç farklı tekliflerinin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Maaş ve sosyal yardımlara yapılacak artışların yanında 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan kamu çalışanlarının kadroya alınması da teklifimizin esas kısmını oluşturuyor. Yaklaşık 50 bin 4/B ile 19 bin 4/C'li personeli ilgilendiren bu teklifimizin, bir an evvel çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte kamuda ve KİT'lerde memur işi yapan fakat memur olmayan personelin KİT'lerde 2 sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında ise memuriyete geçirilmesini talep ediyoruz."

- "Uzlaşılan ilk maddelerden olması için çaba harcayacağız"

Tonbul, 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan kamu çalışanlarının kadroya alınmasının bütçeye büyük bir yük getirmeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Daha önceki toplu sözleşme görüşmelerinde de pazarlık masasına taşıdığımız 4/B ve 4/C'lilerin kadroya alınması teklifimizi, gerek iş barışının sağlanması gerekse de mağduriyetlerin giderilmesi açısında oldukça önemsiyoruz. 1 Ağustos'ta başlayacak 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan ilk maddeler arasında bu konunun gelmesi için çaba harcayacağız."

Anadolu Haber Ajansı