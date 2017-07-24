45 BİN 433 KONUT İLK DEFA SATILDI

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde haziranda 97 bin 579 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 azalış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde haziranda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,3 geriledi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 azalarak 97 bin 579 oldu.

Konut satışında en yüksek payı 17 bin 970 konutla (yüzde 18,4) İstanbul aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 160 konut satışıyla (yüzde 10,4) Ankara, 6 bin 34 konut satışıyla (yüzde 6,2) İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller ise 2 konutla Hakkari, 20 konutla Ardahan ve 31 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli satışlar

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 35 bin 210'a geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 963 konut satışı ve yüzde 19,8 payla ilk sırayı aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 56,1 ile Artvin olduğu görüldü.

Türkiye genelinde haziranda diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 62 bin 369 oldu.

Diğer konut satışlarında İstanbul 11 bin 7 konut satışı ve yüzde 17,6 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 61,3 oldu. Ankara 5 bin 981 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 3 bin 684 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari olarak belirlendi.

- 45 bin 433 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalarak 45 bin 433 oldu.

Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,6 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 656 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 19,1) sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 585 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 341 konut satışıyla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalışla 52 bin 146 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 314 konut satışı ve yüzde 17,9 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51,8 oldu. Ankara'da 6 bin 575, İzmir'de 3 bin 693 ikinci el konut satıldı.

- Yabancılara konut satışı

Yabancılara yapılan konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 artarak bin 926 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 903 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 408 konutla Antalya, 93 konutla Bursa, 77 konutla Aydın, 68 konutla Ankara, 60 konutla Muğla izledi. Geçen ay Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye’den 612 konut satın aldı. Bunu 239 konutla Irak, 136 konutla Kuveyt, 115 konutla Rusya, 87 konutla İngiltere takip etti.

Anadolu Haber Ajansı