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"4 AY ERTELEME PİYASALARI RAHATLATACAK"

20 Ocak 2017 Cuma 10:05
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TESK Genel Başkanı Palandöken:"Yapılandırması iptal olanlara tanınan yeni hak ve vadesi gelen taksitlerin 4 ay ertelenmesi esnafı ve piyasaları çok rahatlatacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı alacakların yapılandırılması kapsamında gerçekleştirilen yeni düzenlemeye ilişkin, "Yapılandırması iptal olanlara tanınan yeni hak ve vadesi gelen taksitlerin 4 ay ertelenmesi esnafı ve piyasaları çok rahatlatacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, söz konusu düzenleme kapsamında vergi ve prim borçlarının yanı sıra esnafın odalara olan aidat borçları için kolaylık sağlandığını ve bunun da esnafları rahatlatacağını kaydetti.

Esnaflar için yapılandırmada kolaylık sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, "Yapılandırması iptal olanlara tanınan yeni hak ve vadesi gelen taksitlerin 4 ay ertelenmesi esnafı ve piyasaları çok rahatlatacak. Devlete vergi ve prim borcu olan esnaf için ticari hayat adeta duruyor. Birikmiş borcu olanlar ne kredi çekebiliyor ne de işini düzgün yürütebiliyor. Tam da sicil affının çıkarılmasıyla aynı anda gelen borç yapılandırması, hem esnafın sicilinin temizlenmesini hem de kredi kullanabilmesini sağlayacak. Bu da ekonominin çarklarını daha hızlı döndürmeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı
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