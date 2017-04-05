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3.HAVALİMANI TÜRK EKONOMİSİNİ DE UÇURACAK

05 Nisan 2017 Çarşamba 15:04
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "İstanbul 3. Havalimanı, ticaretimize çok ciddi katkı koyacak ve bizim beklediğimiz o ki 2025 yılında ülkemizdeki gayrisafi hasılanın yüzde 4,9'unu oluşturacak.'' dedi.

3.HAVALİMANI TÜRK EKONOMİSİNİ DE UÇURACAK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da yapımı süren üçüncü havalimanının Türk ekonomisi ve istihdamına büyük katkı sunacağını belirterek, "İstanbul 3. Havalimanı, ticaretimize çok ciddi katkı koyacak ve bizim beklediğimiz o ki 2025 yılında ülkemizdeki gayrisafi hasılanın yüzde 4,9'unu oluşturacak. Muhteşem ve müthiş bir rakamdan bahsediyoruz. 79 milyar dolarlık sadece havalimanından kaynaklı ilave bir hasıla oluşacak." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de havacılık sektörünün özellikle havacılığın serbestleşmesinden sonra çok ciddi mesafeler katettiğini ifade ederek, bu konuda gerek AK Parti hükümetleri olarak havacılığa verdikleri önem gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Türkiye'de "uçmayan insan kalmasın, havayolu halkın yolu olsun" talimatları çerçevesinde çok ciddi mesafe katedildiğini söyledi.

Ülkede 25 olan havaalanı sayısını 55'e çıkardıklarını anımsatan Arslan, "Türkiye'nin her yeri uçakla gidilebilir hale geldi. Iğdır'dan da Türkiye'nin her yerine gidilebilir hale geldik. Bu durum, aldığımız çok ciddi mesafenin göstergesi. Geçmişte Türkiye'den yılda 35 milyon yolcu iç ve dış hatta uçarken bugün 180 milyon kişiye geldik." diye konuştu.

"Türkiye, dünya havacılığında da söz sahibi olacak"
Arslan, Türkiye'nin havacılıkta dünyada da söz sahibi olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye havacılıkta bu kadar mesafe katedip dünya havacılığında da söz sahibi olacak. Türk Hava Yolları (THY) gibi milli bir bayrak taşıyıcının global şirket çıkarını da göz önünde bulundurarak Türkiye'de bütün dünyaya hizmet edecek bir havalimanı yapma kararı alındı. İstanbul 3. Havalimanı bu anlamda gerçekten bir şaheser. Kömür ocaklarının olduğu bir yerde bataklıkları kurutup yeni bir alan kazandırıyoruz ve kazandırdığımız bu alanda da 10 milyar avroluk bir yatırım yapıyoruz. Bu yatırımı da özel sektör marifetiyle, kamu-özel iş birliği şeklinde yapıyoruz ve 25 yıl boyunca yapılacak işletmede de 22 milyar avro gelir elde edeceğiz."

200 milyon yolcuya hizmet edecek
Dünyanın bu havalimanını gıptayla izlediğini ifade eden Arslan, "3. havalimanını hem biz önemsiyoruz hem dünya önemsiyor, bazen gıptayla, bazen kıskançlıkla izliyorlar. Yılda 200 milyon yolcuya hizmet edecek bir havalimanı demek." diye konuştu.

Arslan, üçüncü havalimanının "aktarma havalimanı" konumunda olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Dünyanın neresinden olursa olsun uçaklar gelecekler, ülkenizde transfer yapacaklar. Uçağın havalimanınıza inmesi bir gelir, yolcunun inmesi bir gelir ve yaptıkları alışverişlerden kaynaklı bir gelir elde ediyorsunuz. O yüzden dünyadaki bu aktarma havalimanları dünya havacılığında sizi hem merkez haline getiriyor hem ciddi bir şekilde katma değer oluşturma, gelir getirme anlamında da ülkenin büyümesine katkı koyuyor."

Bakan Arslan, 3. havalimanının Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine, ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacağını anlatarak, "Dünya ticareti, ticaret hareketliliği de havalimanının bulunduğu merkezden yayılma sağlıyor. İşte İstanbul 3. Havalimanı, havacılık hizmetinden kaynaklı ülkemize gelir elde ettireceği gibi bir merkez olması hasebiyle ticaret erbabının, sanayinin üretiminin, ham maddenin, mamul maddenin bu coğrafyadaki büyümesini sağlayacak. Bu havalimanı, yatırımcının, bizzat yatırımı yapan kişinin, dünyanın neresinden olursa olsun ülkemize kolay gelmesi, yatırımını kontrol etmesi, işlemini yapması ve aynı gün dünyanın başka bir yerine gidebilmesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

225 bin kişiye istihdam sağlanacak
İstanbul 3. Havalimanı'nın Türk ekonomisini adeta uçuracağına işaret eden Arslan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İstanbul 3. Havalimanı, ticaretimize çok ciddi katkı koyacak ve bizim beklediğimiz o ki 2025 yılında ülkemizdeki gayrisafi hasılanın yüzde 4,9'unu oluşturacak. Muhteşem ve müthiş bir rakamdan bahsediyoruz. 79 milyar dolarlık sadece havalimanından kaynaklı ilave bir hasıla oluşacak. 3. havalimanının birinci faslı önümüzdeki yıl bittiğinde yılda 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız, 2025'te havalimanı tam kapasiteye eriştiğinde yılda 225 bin kişiye istihdam sağlayacağız ki sadece istihdam boyutu bile ülkemize olan katkısı, ekonomimize olan katkısı ve insanımızın hayatını kolaylaştırması, aş ve iş kazandırması anlamında da tek başına bile önemli bir argüman, önemli bir gösterge. Bizim tek derdimiz istihdam değil, bu havalimanından kaynaklı ülkemizin ticaretini, ekonomisini büyütmek. Ülkemizi 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak istiyoruz, bu havalimanı da bu hedefin gerçekleşmesinde çok önemli bir unsur olsun istiyoruz."

Anadolu Haber Ajansı
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