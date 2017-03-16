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30 YILDAN FAZLA HİZMETİ OLANLARA TOPLAM 2,5 MİLYAR LİRA

16 Mart 2017 Perşembe 13:04
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu: Memur emeklilerimize 30 yılın üzerindeki hizmet sürelerine karşılık gelen ikramiyelerini ödemeye başladık. Yaklaşık 2,5 milyar gibi bir rakam bu kapsamdaki emeklilerimize ödenecek Esnaf Ahilik Sandığı'nı, esnafımız zor zamanda namerde muhtaç olmasın diye kurduk"

30 YILDAN FAZLA HİZMETİ OLANLARA TOPLAM 2,5 MİLYAR LİRA
ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, memur emeklilerine, 30 yılın üzerindeki hizmet sürelerine karşılık gelen ikramiyelerinin ödemeye başlandığını belirterek, bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyar liranın emeklilere ödeneceğini bildirdi.

Müezzinoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, memurlara emekli olmaları halinde 30 yıllık hizmet sürelerinin ikramiye olarak ödendiğini, 30 yılı aşan hizmet süreleri için ödeme yapılmadığını anımsatarak, yaptıkları yasal düzenlemeyle bu uygulamaya son verdiklerini söyledi.

Düzenlemeyle emekli memurlara 30 yılın üzerindeki hizmet sürelerinin de ikramiye olarak ödenmesinin sağlandığına işaret eden Müezzinoğlu, "Memur emeklilerimize 30 yılın üzerindeki hizmet sürelerine karşılık gelen ikramiyelerini ödemeye başladık. Yaklaşık 2,5 milyar gibi bir rakam bu kapsamadaki emeklilerimize ödenecek. Bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesinden ve memur emeklilerine haklarının verilmesinden dolayı mutluluk duyuyorum." dedi.

- "Ahilik Sandığı mesleki eğitime de katkı sağlayacak"

Bakan Müezzinoğlu, "Esnaf Ahilik Sandığı'nı, esnafın zor zamanda namerde muhtaç olmasın diye kurduklarını" vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu sandığa iki birim esnaf, bir birim de devlet katkı verecek. Esnafımız son 3 yılda en az 700 iş günü prim ödeyerek bu sandıktan yararlanmaya hak kazanıyor. Neticede asgari ücretin yüzde 80'i kadar bir miktar her ay esnafımıza maaş gibi ödenecek. Bunla birlikte SGK primleri de onun adına yatırılacak ve böylece sağlık hizmeti de alabilecek. Bu sandık, esnafa maddi katkı sağlamasının yanında esnafımızın mesleki eğitimi, gelişimi ve değişimini destekleyecek eğitim programlarına da katkı sunacak."

- "Olympiakos'u elemiş olmak benim için mutluluk olacak"

Koyu Beşiktaş taraftarlığıyla bilinen Müezzinoğlu, Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı maça da değindi.

Beşiktaş için mücadelenin zor geçebileceğini dile getiren Müezzinoğlu, "Büyük takımlar zor zamanlarda dinamiklerini mutlaka göstermeli. Biz de Beşiktaşı büyük olarak gördüğümüze göre sonuç konusunda çok tereddüdümüz yok. Hele hele Olympiakos'u elemiş olmak benim için farklı bir heyecan ve mutluluk olacak." ifadelerini kullandı.






Anadolu Haber Ajansı
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