30 Milyon dolarlık katkı

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli dev sanayi kuruluşu AKO Grup, 30 milyon dolar yatırımıyla sıfır atık projesine ve cari açığa katkı sağlayacak. AKO Grup tarafından gerçekleştirilecek yatırımla, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin bu alandaki en büyük entegre geri dönüşüm tesisi kurulacak. Tesis, sanayinin kauçuk ihtiyacını karşılaması ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıklarının tamamen geri dönüştürülmesini sağlayacak.

Üretime 2020'de başlaması planlanan ve 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, Türkiye'de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte biri nitelikli ham maddeye dönüştürülebilecek.

Geri dönüşüme tabi tutulacak lastikler, niteliklerine göre ayrıştırılarak yüksek teknolojili entegre sistemlerde işlenecek. Böylece atıklar, yerli imkanlarla otomotiv yan sanayi, ayakkabı, konveyör gibi farklı sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli ham maddeye dönüştürülecek.

Cari Açığın Giderilmesine Yılda 16 Milyon Dolarlık Katkı

Türkiye'de stratejik sektörlerde üretim gerçekleştiren sanayi kuruluşlarının, her yıl 11 bin ton civarında geri dönüştürülmüş kauçuk türevi ithal ettiğini belirten AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, "AKO Grup yatırımıyla hayata geçirilecek tesis, bu ham maddenin atık dönüşümüyle elde edilmesini sağlayacak. İthal ikamesiyle bu alandaki dışa bağımlılık azalacak. Tesisin sağlayacağı ithal ikamesinin cari açığın giderilmesine 16 milyon dolarlık yıllık katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Türkiye’de hali hazırda kurulu bulunan lastik geri dönüşüm tesislerinde, atık lastiklerin tüm unsurlarının geri dönüştürülemediğini vurgulayan AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, sözlerine şöyle devam etti: “Lastik atıklarının, çelik dahil bütün unsurlarıyla geri dönüştürülebileceği tesisimiz, bu alanda fark ortaya koyacak ve bir ilk oluşturacak. Tesisimiz bu özelliği ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ‘sıfır atık’ projesine de katkı sağlayacak.”

AKO Grup’un 30 milyon dolarlık yatırımıyla hayata geçecek tesisin, alanında Türkiye'nin en büyüğü olacağını da sözlerine ekleyen Erkal Özürün, “Atık lastiklerin doğaya zarar vermeden tamamen geri dönüştürülebileceği bu tesis, aynı zamanda ülkemizde iş makinesi ve kamyon lastiklerinin dönüştürülebildiği ilk tesis olacak” dedi.