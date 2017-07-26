"3 MİLYAR LİRA TEŞVİK VERMEYE BAŞLADIK"

- "Türkiye genç bir nüfus. Biz, her yıl yaklaşık 1 milyon insanımıza, gencimize yeni istihdam sahaları oluşturmak zorundayız. Onun için her türlü tedbiri ve teşviki alarak, yeni yatırımların Türkiye'de oluşması, gelmesi noktasında gerçekten büyük bir gayretle çalışıyoruz"

KOCAELİ (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İhracata, yatırıma verilen teşviklere baktığımızda, özellikle ihracattaki teşviklerimiz, dünyanın herhangi bir ülkesinde ihracata verilen teşviklerden hiç de geri değil, onlardan çok daha ileri. Biz 2016'da ihracata 1 milyar TL teşvik verirken, bunu şimdi 3 katına çıkarttık." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tüfenkci, AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet noktasındaki temel dayanağının teşkilatlar olduğunu belirtti.

Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini çok iyi bildiklerini vurgulayan Tüfenkci, "Avrupa'yı Anadolu üzerinden Ortadoğu'ya bağlayan, geçiş koridorunu oluşturan Kocaeli, yüz ölçümü bakımından ülkemizin küçük illerinden biri gibi gözükmekle beraber ekonomi anlamında, sanayi anlamında çok büyük işlere ve başarılara imza atan bir şehirdir." diye konuştu.

-"Milletimizin ekonomiye sahip çıkışı da bir ekonomik destandır"

Tüfenkci, Kocaeli'nin Türkiye ihracatındaki payının arttığına işaret ederek, şunları söyledi:

"2016 yılında türlü fitnelerle karşılaşan ülkemizin bu başarısı, esasında bir mucize ve başarı hikayesidir. Milletimizin demokrasiye sahip çıkışı, milli iradeye sahip çıkışı, tanka, topa, silaha karşı göğsünü siper etmesi nasıl bir direnişse, demokrasi destanıysa, ekonomiye sahip çıkışı da bir ekonomik destandır. Ülkesine nasıl sahip çıkılır, ekonomisine nasıl sahip çıkılır, çok güzel bir örneğidir 15 Temmuz. 16 Temmuz'dan itibaren bu millet 12 milyar dolarını bu ekonomiye enjekte etti. Niye etti? Türk lirası dolar karşısında, yabancı para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmesin diye. Bunlar isimsiz kahramanlar. Bunları birçoğumuz bilmiyor olabiliriz ama bu parayı, bu millete, bu ekonomiye enjekte eden kahramanlar var.

Ve baktığımız zaman esnaflarımız gece, sabaha kadar darbe girişimine karşı caddeleri, meydanları, sokakları doldurdular. Sabah da fabrikalarını, iş yerlerini açık tuttular, işlerine üretimlerine devam ettiler, ihracatlarına devam ettiler. Hükümetimiz almış olduğu tedbirlerle, finansal noktada bankaları açık tutarak... Biliyorsunuz bu hainler, Borsa İstanbul'a da saldırdılar ama biz 18 Temmuz'dan itibaren bütün borsa işlemlerini yapar hale geldik."

- "3 milyar lira teşvik vermeye başladık"

Sanayi kenti Kocaeli'nin geleceğinin çok parlak olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Baktığımız zaman Türkiye imalat sanayisinde yüzde 13 paya sahip. Bu önemli bir oran. Ve yaklaşık 250'si yabancı sermaye olmak üzere yaklaşık 2 bin 300 önemli sanayi yatırımı Kocaeli'de bulunmaktadır. Deniz, hava ve kara yolu anlamında ülkemizin en büyük projeleri Kocaeli'ni kapsayacak şekilde planlanmaktadır, hayata geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, toplumun nabzını tuttuklarını ve toplumun beklentilerine cevap vermeye gayret ettiklerini aktararak, sözlerine şöyle tamamladı:

"İnsanlar daha çok iş istiyorlar, daha çok aş istiyorlar, biz bu işi, aşı temin etmek için gece gündüz çalışmak zorundayız. Türkiye genç bir nüfus. Biz her yıl yaklaşık 1 milyon insanımıza, gencimize yeni istihdam sahaları oluşturmak zorundayız. Onun için her türlü tedbiri ve teşviki alarak, yeni yatırımların Türkiye'de oluşması, gelmesi noktasında gerçekten büyük bir gayretle çalışıyoruz. İhracata, yatırıma verilen teşviklere baktığımızda, özellikle ihracattaki teşviklerimiz, dünyanın herhangi bir ülkesinde ihracata verilen teşviklerden hiç de geri değil, onlardan çok daha ileri. Biz 2016'da ihracata 1 milyar TL teşvik verirken, bunu şimdi 3 katına çıkarttık. 3 milyar lira teşvik vermeye başladık. Niye? Daha fazla üretim olsun diye, ürettiğimizi yeni pazarlar bulalım, oralara satalım diye gerçekten gayret gösteriyoruz."

Anadolu Haber Ajansı