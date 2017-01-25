250 PERAKENDE ŞİRKETİNDEN 4,3 TRİLYON DOLARLIK GELİR

İSTANBUL (AA) - Deloitte tarafından hazırlanan "Perakendenin Küresel Güçleri 2017: Müşteriyi Anlama Sanatı" raporuna göre, en iyi global 250 perakende şirketi, 2015 mali yılında toplam 4,3 trilyon dolar gelir elde etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre Deloitte tarafından hazırlanan "Perakendenin Küresel Güçleri 2017: Müşteriyi Anlama Sanatı" başlıklı rapor yayınlandı. Rapora göre, en iyi 250 perakende şirketi 2015 mali yılı itibarıyla, yüzde 5,2'lik bileşik büyümeyi temsil eden toplam 4,31 trilyon dolar gelir elde etti. Üst üste 3. defa, en iyi 250 giyim ve aksesuar şirketinin ciro büyüklüğü, diğer ürün sektörlerini geride bıraktı. Perakendenin en karlı alt sektörü olan giyim ve aksesuar, 2015'te de şaşırtmayarak en karlı büyümeyi gerçekleştirdi. Bununla birlikte gıda perakendeciliği sektörü firmalarının da başarısı öne çıktı. Listedeki en büyük şirketler, ortalama perakende satış geliri 21,6 milyar dolar ile gıda perakendecileri şirketleri oldu. Bu şirketler aynı zamanda, listede sayı olarak da çoğunluğu temsil etti. Gıda perakendeciliğinde faaliyet gösteren 133 perakende şirketi, en iyi 250 perakende şirketinin yarısından fazlasını ve en iyi 250 şirketin gelirlerinin 3'te 2'sini oluşturdu.



BİM'in geliri 6,6 milyar dolara ulaştı

"Perakendenin Küresel Güçleri 2017: Müşteriyi Anlama Sanatı" raporunda Türkiye'den yer alan BİM'in geliri 6,6 milyar dolara ulaştı. Söz konusu şirket, 2010-2015 yılları arası yüzde 21,5 büyüme elde ederek, küresel en büyük perakendeciler listesinde 147'nci sırada yerini aldı. Raporda, 2015 mali yılının en büyük 10 perakendecisi de yer aldı. Buna göre Wal-Mart 482 milyar 130 milyon dolar ile listenin zirvesinde yer alırken, Costco 116 milyar 199 milyon dolar ile ikinci, The Kroger 109 milyar 830 milyon dolarla üçüncü, Schwarz ise 94 milyar 448 milyon dolar ile dördüncü oldu. Walgreens'in 89 milyar 631 milyon dolar ile beşinci olduğu listede, The Home Depot 88 milyar 519 milyon dolarla altıncı, Carrefour 84 milyar 856 milyon dolar ile yedinci, Aldi 82 milyar 164 milyon dolar ile sekizinci, Tesco 81 milyar 19 milyon dolar ile dokuzuncu, Amazon 79 milyar 268 milyon dolar ile onuncu oldu. Rapora göre 2015 yılında, online perakendenin büyüme hızında yavaşlama olsa da online satışların toplam satışlar içindeki oranı arttı. İlk 250 listesinde bulunan ve tüketici odaklı e-perakende operasyonlarına sahip perakendecilerin toplam gelirlerinin yüzde 8,7'si online operasyonlarından geldi; bu oran geçen sene yüzde 7,6 olarak gerçekleşmişti. Buna göre 2015 mali yılının en büyük 3 e-perakendecisi, 79 milyar 268 milyon dolar ile Amazon, 26 milyar 991 milyon dolar ile JD.com, 24 milyar 368 milyon dolarla da Apple olarak sıralandı.







Anadolu Haber Ajansı