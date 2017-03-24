2,5 MİLYAR LİRA KOBİ'LERLE BULUŞTURULDU

İZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "100 bine yakın KOBİ'nin faizsiz kredi işlemleri tamamlandı. KOSGEB'ten onaylanmış kredilerin toplam miktarı 2,5 milyar lira. Yani 11 milyar liranın 2,5 milyar lirası KOBİ'lerle buluşturulmuş durumda" dedi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki (İAOSB) Özel İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Özlü, okuldaki atölyeleri gezdi, öğretmenlerden bilgi aldı ve bir sınıfta öğrencilerle görüştü.

Bakan Özlü, 9. sınıf öğrencisi Cemre Balık ile İngilizce sohbet etti.

Daha sonra Aliağa Ticaret Odasında iş adamlarıyla bir araya gelen Özlü, ekonomiyi hareketlendirmek için geçen yılın son çeyreğinden itibaren birçok tedbiri hayata geçirdiklerini anımsattı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) aracılığıyla sıfır faizli kredi uygulamasını başlattıklarını dile getiren Özlü, esnafa sicil affı getirdiklerini, Kredi Garanti Fonu'nun finansman yapısını iyileştirdiklerini, konutta, mobilyada ve beyaz eşyada vergi indirimine gittiklerini anlattı.

İş dünyasıyla uyum ve iş birliğini sürdürme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Özlü, "Yatırımı, üretimi, ticareti, ihracatı, istihdamı artırmak için gereken adımlar atılmıştır. Esnafımız, iş dünyamız, girişimcilerimiz, yatırımcılarımız ve sanayicilerimiz de bu fırsatları hakkıyla değerlendirmiştir. Bundan sonra da böyle olacak. Bizim temel gündemimiz işimizi ve aşımızı büyütmek olacak." diye konuştu.

- Teknoloji ve katma değer

Özlü, Türkiye'nin üretiminde teknolojiyi en iyi şekilde kullanması gerektiğine işaret etti.

ABD'nin ihraç ettiği her cep telefonundan kilogram başına 750 dolar kazandığını belirten Özlü, şöyle konuştu:

"Bizim ihraç ürünlerimizin kilogram başı değeri 1,5 dolar civarında. 1,5 dolar nerede 750 dolara nerede. Atalarımızın 'yükte hafif pahada ağır' diye güzel bir sözü var. Böyle ürünler yaparsak katma değer üretiriz, işin özü bu. Şu anda orta teknoloji seviyesine yoğunlaşmış bir üretim yapımız var. İnşallah yüksek teknolojinin üretim ve ihracat içindeki payını da artıracağız. Daha fazla katma değer üretmek için teknolojiye, markalaşmaya, tasarıma yoğunlaşacağız. Bizim ihraç ettiğimiz ürünlerle ithal ettiğimiz ürünlerin miktarında önemli bir fark yok. Buna rağmen ithalatımızın fazla olma nedeni, ithal ettiğimiz ürünlerin teknoloji seviyesinden ve marka değerinden kaynaklanıyor."

Özlü, üretimde nitelik sıçramasını sağlamak için yoğun gayret gösterdiklerini aktardı.

16 Nisan'daki halk oylamasının önemine değinen Özlü, "Bizim mevcut sistemimizde siyasi istikrarın sağlanması gerçekten çok zor. İstikrarı sağlamak ancak Turgut Özal veya Recep Tayyip Erdoğan gibi karizmatik liderlerle mümkün olabiliyor. Böyle liderler de her zaman çıkmaz. İstikrarı kişilere endeksli hale getirmek bize bir yarar sağlamaz. İstikrarı kişiler değil, sistemin bizatihi kendisi sağlamalı." şeklinde konuştu.





- Esnafa faizsiz kredi desteği

Aliağa Ticaret Odasından ayrılırken esnafa yönelik faizsiz kredi uygulamasıyla ilgili bir soru üzerine Özlü, "100 bine yakın KOBİ'nin faizsiz kredi işlemleri tamamlandı. KOSGEB'ten onaylanmış kredilerin toplam miktarı 2,5 milyar lira. Yani 11 milyar liranın 2,5 milyar lirası KOBİ'lerle buluşturulmuş durumda. Ar-Ge reform paketine ilgi her gün yükseliyor. Paketle, Türkiyede 411 Ar-Ge merkezi kuruldu. Bunu ilk 6 ayda 500'e bir yıl içinde de bine tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Özlü, KOSGEB'den kredi kullanıp Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı bulunan KOBİ'leri araştırdıklarını, bunlarla ilgili işlemlerin sürdüğünü, yakın zamanda sonuçları kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Aliağa Ticaret Odasındaki programının ardından esnafları ziyaret eden Bakan Özlü, ikindi namazını kıldığı Çarşı Camisi'nde Ahmet Koyuncu ile Fidan İleri'nin cenaze namazına katıldı.

Anadolu Haber Ajansı