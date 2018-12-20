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2,2 milyar euro’luk imza

Rönesans, İtalyan enerji şirketi Saipem ile kurduğu ortak girişimle Rusya’nın “Arktik LNG 2” projesi için düğmeye bastı.

2,2 milyar euro’luk imza

Rönesans, İtalyan enerji şirketi Saipem ile kurduğu ortak girişimle Rusya’nın “Arktik LNG 2” projesi için düğmeye bastı.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:25
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2,2 milyar euro’luk imza

Rönesans ve Saipem’in yaklaşık 2,2 milyar euro’luk sözleşmeye imza attığı proje, yaklaşık 25,5 milyar dolar’lık tüm yatırım bedeliyle tamamlandığında dünyanın en büyükleri arasında yer alacak.

Rönesans, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) sektöründe dünyanın en zorlu şartlarında elde ettiği bilgi birikimi ve tecrübeyle yeni projelere imza atıyor. Bu konudaki son adres Rusya’nın Murmansk bölgesi oldu. Rönesans grup şirketlerinden Rönesans Endüstri Tesisleri (RHI), İtalyan enerji şirketi Saipem ile kurduğu ortak girişimle, Rusya’nın “Arktik LNG 2” projesi kapsamında bazı tesislerinin tasarım ve inşaatını birlikte yapmak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. İtalya’nın başkenti Roma’da imzalanan sözleşmenin yatırım bedeli yaklaşık 2,2 milyar euro. Ortak girişimde bulunan Rönesans Holding ve Saipem yüzde 50’lik paya sahip olacak. Dünyanın en büyük LNG projelerinden biri olmaya hazırlanan Arktik LNG 2’nin tüm yatırım maliyetinin ise yaklaşık 25,5 milyar dolar olacağı belirtiliyor.

Murmansnk’da yapılacak; Yamal’da faaliyete geçecek

Öncesinde yine Rusya’nın Yamal Bölgesi’nde LNG projesine imza atan Rönesans, bu yeni ortaklıkla birlikte küresel LNG pazarının da önemli oyuncularından biri olduğunu ortaya koyuyor. İmzalanan sözleşme doğrultusunda iki şirket, her biri yılda yaklaşık 6,6 milyon ton kapasiteye sahip (MTPA), üç Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) tesisinin inşası gerçekleştirecek. Ortak girişim kapsamında, 330x152 metrelik bir yüzey üzerinde bulunan 30 metrelik üç adet “Yerçekimi esaslı yapı”nın tasarım ve yapımı üstleniliyor. Toplam 7 yılda tamamlanması hedeflenen projenin yapım aşaması Murmansk'daki Novatek tesislerindeki rıhtımda tamamlanacak; oradan deniz yoluyla yüzdürülerek Gydan Yarımadası'nın batı kesiminde, Yamal-Nenets'in Özerk İdari Bölgesinde bulunan Tazovsky’e taşınacak ve burada faaliyete geçecek.

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