21. yüzyılda endüstriyel otomasyon

Rockwell Automation, müşterileri için endüstriyel otomasyon hizmetleri artık saha desteği, yedek parça ve tamir gibi geleneksel hizmetlere göre çok daha fazla katma değer yaratma potansiyeline sahip.

Peki bugün hizmetlerde ne noktadayız ve sırada ne var?

Hizmetler Endüstri 4.0 ile rüştünü ispat etti. Bugün hizmetler her sektörde en son teknolojileri uygulamak için gerekli yetkinlik ve deneyimi sunabiliyor.

Hizmetlerin katma değer sağladığı beş önemli alan var.

Ürünle birlikte hizmet sunulmaya hazır beş alan

Dışardan bir uzmanlık gerektiren ve düşünülmesi gereken alan ağ ve güvenlik hizmetleri. Sağlam bir güvenlik yaklaşımı olmadan bağlantısallığı artırmak büyük bir risk teşkil ediyor. Ekiplerinde endüstriyel ağlarını tam anlamıyla test edebilecek, tasarlayacak, uygulayacak, yönetecek ve görüntüleyecek araç ve kaynakları olmayan endüstri yöneticileri bu hedefleri için uzmanlıktan faydalanabilir. Connected Enterprise bu hedeflerin görüntüleme ve yönetim kısmını bağlantısallığı kullanarak uzaktan görüntüleme ve gönül rahatlığı sağlayan sürekli bir hizmet haline getiriyor.

Ürün ve uygulama yaşam döngüsü desteği ise ikinci alan ve yeni bir alan değil. Öte yandan bu unsur da olgunlaşıyor. Donanım, yazılım ve çözümlerini, sistemin tasarım, entegrasyon ve işletme safhalarında sorun çözme yetkinliği destekleyen sözleşme ve hizmetler de artık uzaktan görüntüleme yetkinliklerinden faydalanıyor. Bu hizmetler ikiz dijital teknolojilerin gücünden faydalanmaya da başladı. 4. Sanayi Devrimi teknolojileri geliştikçe evrimleşecek hizmet otomasyonu alanı.

Üçüncü uzmanlık alanı ise giderek daha bağlı hale gelen şirketlerin ürettiği muazzam büyüklükteki veriyle ilgili ve bu veriden faydalanmak için ihtiyaç duyulan veri konusundaki yetkinlik açığını kapatmayı amaçlıyor. Bunun içinde uzaktan görüntüleme, ürünün yanında hizmet verme ve bulut bilişim analitiği de var. Modern otomasyon çözümleri daha proaktif ve öngörülü analitik hizmeti sunmak amacıyla akıllı makine, aygıt ve şirketleri görüntüleyebiliyor. Fakat şirketinizde bu veriyi kullanılabilir bir bilgiye dönüştürecek yetkinliğiniz yoksa, ürünle birlikte hizmeti alma seçeneği de yardımcı olabilir.

Dördüncü alanı oluşturan geleneksel varlık yönetimi de, satıcıların ürüne ilişkin satış anlaşmalarıyla, planlanan ve planlanmamış arıza sürelerini azaltarak, uzaktan görüntüleme yetkinliği ve gerçek zamanlı verilerden faydalanmaya başladı.

Beşinci alan ise, 4. Sanayi Devrimi’ne geçtikçe giderek daha önemli hale geliyor: Emniyet. Elektrik emniyeti, ark flaş emniyeti, etiketleme ve lokavt emniyeti, makine emniyeti ve proses emniyetine ilişkin hizmetler şirketin kendi bünyesinin dışından destek alınarak da sağlanabiliyor. Arasında değerlendirme, mühendislik hizmetleri gibi hizmetlerin yer aldığı bu grup da uzaktan denetim ve izleme sistemleriyle birlikte öne çıkıyor. Örneğin uzak takip sistemi ile şirket bünyesinde gereken emniyet prosedürlerine aykırı bir durum olup olmadığını uzaktan izleme olanağı sağlanıyor.

Gelecek gelişim alanları

Ve bu sadece başlangıç. Gelecekte bu hizmetlere artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler de eklenecek - dijital ikiz gibi uzaktan hizmet verilebilen uygulamaları olacak. Gelişmiş analitik için yapay zeka temelli büyük veri uzaktan hizmet olarak verilebilecek.

Uygulamalarla neler yapabileceğimizi gözle görülür şekilde değiştirecek heyecan verici alanlar bunlar.

Bu tip hizmetlerin kullanımı yetkinlik açığını düşündüğümüzde daha da önemli hale geliyor. Bir çok işlevin - hepsi olmasa da veri yönetimi yetkinliklerine dayalı olanların - dışarıdan alınan hizmetlere bağlı olduğu sanayi için inanılmaz önem taşıyan STEM (Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) profesyonelleri için tüm dünyada bir açık olması bu hizmetlerin önemini daha da artırıyor.

Fakat geleceğin endüstriyel hizmetlerini düşünürken insan faktörünü de hesaba katmamız gerekiyor.

Teknolojik gelişmeler ve otomasyon sayesinde sanayide yaşanan gelişim ne olursa olsun, iş gücü her zaman en değerli varlığı olarak kalmaya devam edecek.

Rockwell Automation’da biz EMEA bölgesi sanayi hizmetleri ekibinin tamamında kişi-odaklı kariyer yaklaşımını benimsiyoruz.