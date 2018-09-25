2019’DA ÜCRET ARTIŞ ORANI BEKLENTİSİ YÜZDE 16

Firmaların değişen işgüçlerinin sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için teknoloji odaklı çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer, iş dünyasındaki ücret, zam eğilimleri ve enflasyon beklentilerini ortaya koyan ‘2018 Yıl Sonu Ücret Artışı ve Enflasyon Beklentisi Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Türkiye ücret artış oranının yüzde 16 bandında beklendiği ‘Spot Anket’in sonuçlarına göre, enflasyon beklentisi ise yüzde 19,75 bandında gerçekleşecek. Mercer’ın dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirdiği ‘Ücret Araştırması’ dışında gerçekleştirdiği spot ankete katılan şirketlerin yüzde 75’i global, yüzde 25’i ise yerel şirketlerden oluşuyor.

Türkiye’den hızlı tüketim ürünleri, perakende, dayanıklı ürünler, enerji, teknoloji, ilaç, kimya ve kağıt, hizmet, üretim, lojistik, sigorta gibi farklı sektörlerden, ağırlıklı olarak uluslararası firmaların katılımı ile gerçekleşen araştırmanın sonuçlarına göre, 2019 yılında ücret artışının global şirketlerde yüzde 16.13, yerli şirketlerde ise 15.76 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Mercer Türkiye Kariyer Bölümü Danışmanı Güneş Nalbantoğlu, anketin sonuçlarında ortaya çıkan enflasyon beklentisi ile ücret artış bütçelerindeki 3 puanın üzerindeki farkın, enflasyondaki beklenmedik artışa şirketlerin hızlı reaksiyon verememesinden kaynaklandığını kaydetti. Mevcut durumda yılbaşına kadar bu oranların enflasyona yakın bir şekilde revize edileceği beklentisi hakim.

Ek ödeme eğilimi

Anketin sonuçlarına göre, şirketlerin yüzde 20’si 2018 yılı içerisinde ek ücret artışı gerçekleştirdiği belirtiyor. Şayet ek ücret artışı gerçekleştirebilseydi şirketlerin yüzde 85’i bunu belli bir yüzde oranında artış sağlayarak, yüzde 15’i ise toplu bir sabit ödeme gerçekleştirerek yapacağını söylüyor.

Anketin sonuçlarına göre; 2018 yılı sonunda enflasyon oranın yüzde 20’yi aşması durumunda şirketlerin yüzde 55’i ücret artışını 2 veya daha fazla seferde yapmayacağını belirtirken, yüzde 45’i ise bunu düşünebileceğini söylüyor. Evet olarak yanıt veren şirketlerin yüzde 95’i ise bunu 2 seferde gerçekleştirebileceğini ifade ediyor.

Nalbantoğlu: “Araştırmalarımız, yöneticilerin kararları etkileyen önemli bir araç...”

Mercer’ın Ağustos ayında gerçekleştirdiği 2018 Yıl Sonu Ücret Artışı ve Enflasyon Beklentisi Anketi’nin sonuçlarını değerlendiren Mercer Türkiye Kariyer Bölümü Danışmanı Güneş Nalbantoğlu, “Her sene gerçekleştirilen ücret araştırmaları dışında bu seneki gelişmeleri dikkate alarak Ağustos ayında Türkiye’de ücret, zam eğilimleri ve enflasyon beklentilerini ortaya koyan araştırmamızı gerçekleştirdik. Bu anketimiz de aynı ücret araştırmalarımızda olduğu gibi katılımcı şirketler için piyasada konumlarını kontrol edebilme, bu doğrultuda ücretlendirme ve yan haklar politikalarını gözden geçirme, personel maliyetlerini etkin yönetme; sektörel bazda karşılaştırmalar yapabilme adına objektif veriler sağlayan ve kararları etkileyen önemli bir araç olacak” dedi.