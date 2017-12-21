"2018’DE, İTALYA’DA PAZARIN YÜZDE 20’ SİNİ HEDEFLİYORUZ"

Ağaç bazlı panel sektörünün lideri Kastamonu Entegre, gerçekleştirdiği yatırımlarla global pazardaki gücünü arttırıyor. 2017 yılında İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi olan Gruppo Trombini’yi satın alan şirket, yapılacak modernizasyon ve bakım çalışmalarından sonra faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Gruppo Trombini, Pomposa’da bulunan yılda 480 bin m3, Frossasco’da bulunan yılda 320 bin m3 kapasiteli iki ayrı yonga levha tesisiyle, toplamda yıllık 800 bin m3 kapasiteye sahip yapısıyla öne çıkıyor. Kastamonu Entegre, 150 milyon euro yatırımla, ilk aşamada 2018’in ilk yarısında, Pomposa’daki tesiste, mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretecek. Kastamonu Entegre’nin gerçekleştirdiği yatırımla, İtalya’da yüzde 20 pazar payı hedeflediklerini belirten Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, “Bu satın alma ile birlikte şirketimizin üretim haritasına İtalya’yı eklemenin gururunu yaşarken, mobilya sektörünün kalbinde, İtalya’da üretim yapacak olmanın heyecanı içinde olduğumuzu vurgulamak isterim. Satın alınan tesislerin 2018 yılından itibaren devreye alınması ile birlikte orta vadede şirketimiz toplam 5.8 milyon m3/yıl üretim kapasitesiyle global pazardaki konumunu güçlendirecek.” dedi.

2017 yılında gerçekleştirilen ikinci yatırımla Fransa’da Darbo şirketine ait yonga levha üretim hattını da satın aldıklarını hatırlatan Yıldız, “500 bin m3/yıl kapasiteli bu hattı Bulgaristan’daki mevcut yonga levha tesisimize taşıdık. Modernizasyon ve bakım çalışmalarından sonra 2019 yılında devreye alacağız”. dedi. Adana MDF Tesisi’nde devreye alınan yeni laminat parke hattı ile ilgili de bilgi veren Yıldız, “Üretim kapasitesini arttırmaya yönelik gerçekleştirdiği yatırımlarla öne çıkan şirketimiz, sektörde ilk kez seramik fayans ebatlarında parke üretimine başladı. Statik elektriklenmeyi önleyici, bakteri barındırmayan parke üretimi de bu hat ile mümkün olacak.” açıklamasında bulundu.

"2017 yılında sektörümüz % 10’dan fazla bir büyüme gerçekleştirdi…"

Sektörün 2017 yılında, hem ağaç bazlı panel endüstrisi ve hem de mobilya sektörü olarak güçlü bir ivme kazandığını belirten Yıldız, “Beklentiler, sektörün yeni yıla % 10’dan fazla bir büyüme ile girmesi yönünde. Mobilya sektöründe KDV indirimine gidilmesi, 2016 yılında ertelenen taleplerin 2017 yılına kayması, Türkiye’de seçim döneminin biterek, yeniden istikrarın sağlanması, sektörün büyümesini tetikleyen unsurlar olarak öne çıktı. 2018 yılında ise bu ivmenin kısmen azalacağını öngörüyoruz.” dedi.