"2017'DEKİ REFERANDUMLA MİLLETİN ÖNÜ AÇILACAKTIR"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi referandumuna ilişkin, "Bundan sonra Türkiye'de seçimler olduğunda 'koalisyon mu olacak, kim kazanacak, kim ne yapacak' diye tereddütleri de ortadan kaldıracak olan 2017'deki o referandumla bu milletin önü ilelebet açılacaktır inşallah." dedi.

Denizli ziyareti kapsamında Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde açılış ve temel atma törenlerine katılan Zeybekci, Sarayköy ilçesinde kaymakamlığı, belediyeyi ve AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti, bir girişimcinin yaptığı elektrikli faytona bindi.

Zeybekci, Pamukkale Belediyesi tarafından Dokuzkavaklar Sağlık Kompleksi temel atma töreninde, AK Parti'nin sağlık alanında köklü değişiklikler yaptığını, halkın sağlık hizmetine en kısa yoldan ulaşması için "devrim niteliğinde" adımlar atıldığını söyledi.

Konuşmasında Avrupalı ülkelerin 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimine karşı gösterdiği tutuma değinen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Demokrasi havarileri var ya... 'İnsan hakları, özgürlükler, basın özgürlüğü, barış, kardeşlik' diyenler, işkenceye karşı duranlar var ya... Zannettim ki ertesi sabah bizim dostlarımız müttefiklerimiz Alman'ı, Fransız'ı, İngiliz'i, Belçikalısı, İspanyol'u, İsviçrelisi, ellerinde bayraklar, Türkiye'ye doğru yola çıkarlar bize destek için. Öyle bekledim. Evet, anında o gece yanımızda olan dostlarımız da vardı. Ama 5 gün sonra Almanya'nın en büyük dergilerinden birinin kapağında Türk bayrağının üzerinde dikenli telleri ve 'Bir zamanlar demokrasi vardı' yazısını da gördük hep beraber. Darbe başarılı olsaydı, demokrasi kurtulacak mıydı, demokrasi mi kazanacaktı?"

Zeybekci, Avrupa'nın, ifade vermeye gitmeyen bazı HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasına ise tepki gösterdiğine işaret ederek, şöyle konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, lağımdan çıkan fare gibi ensesinden tuttuğu gibi mahkemeye götürdü. Bu ülkenin bağımsız mahkemeleri, hakimleri gereğini de yaptı. Biz lağım faresinin ensesinden tutuyoruz, ciyaklaması başka yerden geliyor, Avrupa'dan geliyor. 16 Temmuz günü neredeydin onu söyle sen. Bu milletin milli iradesine, insan haklarına, özgürlüklerine, vatanına, her türlü yaşam hakkına kast eden hainler, bu milleti katlederken neredeydin onu söyle önce. Bu milletin canı yandı, 200'ün üzerinde masum can yandı. 2 bin 200 civarında kişi bundan sonra sakat olarak hayatına devam edecek. Sen o gün neredeydin, onu söyle. O gün orada değildin."

Zeybekci, darbe girişimi sonrası ekonomide herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bütün önlemleri aldıklarını, 18 Temmuz günü bankaların, borsaların çalışmaya başladığını, işlemlerin sorunsuz yapıldığını anımsatarak, "16-17 Temmuz'da bağırıyorlardı, dolar 8 lira olacak, 10 lira olacak. Faizler yüzde 25 olacak, 30 olacak, Türkiye darmadağın olacak. Hiçbir şey olmadı. Merak etmeyin hiçbir şey de olmayacak. Kervan yürüyecek. Kervan, Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği o muasır medeniyete doğru gidecek." diye konuştu.

- "2017'deki referandumla milletin önü açılacaktır"

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Zeybekci, şöyle devam etti:

"Ama Allah'a hamd olsun, bu milletin ferasetliyle, Allah'ın takdiriyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, Başbakanımızın pratikliği ve hükümetimizin kararlılığı ile o dağlarda, o şehirlerde o hainlere karşı destan yazan Mehmetçiğimizin ve polisimizin kahramanlığıyla bütün ihanetler gömülüyor. Allah'ın izniyle, bütün ihanetler geldikleri yere iade ediliyor. Bu millet dualı milletir. Bu bayrak ilelebet dalgalanacak, bu ezanlar dinmeyecek, bu vatan bölünmeyecek. Çünkü mazlum dünyanın ümidi olmaya, Türk İslam dünyasının ümidi olmaya devam edecektir. Onun için hep üzerimize geliyorlar, topyekun üzerimize geliyorlar. Ama Allah'ın izniyle az kaldı. Bundan sonra Türkiye'de siyasetteki tereddütler de kalkacak. Bundan sonra Türkiye'de seçimler olduğunda 'koalisyon mu olacak, kim kazanacak, kim ne yapacak' diye tereddütleri de ortadan kaldıracak olan 2017'deki o referandumla bu milletin önü ilelebet açılacaktır inşallah."

Bakan Zeybekci'nin programlarına Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, bazı AK Parti Denizli milletvekilleri, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ile diğer protokol üyeleri de katıldı.

Anadolu Haber Ajansı