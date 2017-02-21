"2017 YILINDAN KAYGILI DEĞİLİZ"

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, "2016 yılındaki satışlarımız yüzde 14 artarak, yaklaşık 4,5 milyar lira seviyesine ulaştı.Satışlarımızı aynı mağaza bazında artırmamız karlılığımız açısından son derece önemliydi." dedi. Ergin, CarrefourSA'nın 2016 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ve 2017 yılına ilişkin belirlediği hedeflere ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, CarrefourSA'da bir yılının dolduğunu belirterek, çok heyecanlı bir yıl geçirdiklerini, çünkü 2016'nın kolay bir yıl olmadığını kaydetti. Geçen yılın müthiş bir döneminden sonra hazım dönemi ve yapılması gereken çok işin olduğunu ifade eden Ergin, "Bunları yaparken günde yaklaşık 500 bin müşteri ağırlıyoruz. Yaklaşık 650 farklı noktada 40 bin civarında ürün, binlerce tedarikçi tarafından devamlı giriyor, çıkıyor. Çok aşırı büyüdüğünüz zaman kontrol dışına çıkabiliyorsunuz. Biz de bunu yaşadık. Bu nedenle 2016 bizim için hazım, dengemizi sağlama dönemiydi. CarrefourSA'nın DNA'sı çok güçlü, bu nedenle beklenenin çok üstünde bir hızla bu dönemi tamamladık." diye konuştu. Ergin, yaklaşık 3 milyon liralık pazar araştırma bütçelerinin bulunduğunu, bu paranın harcanmasının sebebinin müşterinin ne hissettiğini, ne istediğini anlayabilmek olduğunu aktararak, "Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimizin evlerine konuk olarak alışveriş tercihlerini yerlerinde gözlemleyeceğiz, orada kalacağız, ben de dahil. Müşterilerimizi daha da iyi anlayabilmek için bunu yapacağız." dedi.

Tüm tedarik sistemlerini gözden geçirdiklerini anlatan Ergin, keyifli alışveriş ortamını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.



"2017 yılından kaygılı değiliz"

Ergin, geçen yıllarda çok ciddi satın almalar yaptıklarını, bunların ve yeni mağazaların açılmasıyla ürün çeşitliğinin normalin üstünde bir sayıya ulaştığını anımsatarak, bunu da kısmaları gerektiğini, geçen yıl içerisinde ürün gamını 3'te 1 seviyelerinde azalttıklarını bildirdi. CarrefourSA olarak fiyat politikalarını belirlediklerini belirten Ergin, sözlerine şöyde devam etti:

"Bu çerçevede de süt ve süt ürünlerine özellikle önem verdik. Türkiye'de indirim mağazaları ciddi çıkış yakaladı. Aslında bunların çıkış noktaları süt ürünleriydi. Bu ürünlerde fiyatlarımızı gözden geçirdik ve en uygun fiyat seviyesine getirmek için uğraştık. 550 üründe yüzde 14 seviyesinde fiyatları indirdik. 2016 yılındaki satışlarımız yüzde 14 artarak, yaklaşık 4,5 milyar lira seviyesine geldi. Bu bizim için son derece önemliydi. Bizim satışlarımızı aynı mağaza bazında artırmamız karlılığımız açısından son derece önemliydi. Bunun sonucunda 2015'in son çeyreğinden itibaren başlamak üzere bir düşüş yaşadık. Çünkü aldığımız yeni açtığımız mağazaları hazmetmemiz gerekiyordu.

2016'nın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4'lük bir FAVÖK'e indi, son çeyrekte yüzde 2,7'ye yükseldi. İki taraf da beklentinin üzerinde son çeyrek rakamına ulaştı. 2017 yılından kaygılı değiliz, kendimizi iyi hazırladığımızdan dolayı bütün koşullara rağmen iyi bir sene geçireceğimize inanıyoruz. Daha iyi ciro yapacağız, aynı mağaza bazında enflasyonun üstünde bir gelişme yapacağımızı düşünüyoruz."

Ergin, hipermarketin rolünün yeniden tanımlanması gerektiğini, bunun için birçok yeniliğin devreye girdiğini ifade ederek, hızlı kasa, engelsiz alışveriş, çocuk alanları, Merter'de mart ayında devreye girecek olan lezzet arası dedikleri yemek alanlarının geliştirildiğini söyledi.

Türkiye'de son 15 yıldır 400 metrekare altındaki marketlerde patlama olduğuna dikkati çeken Ergin, "Burada yeni mağaza açıldıkça pazar oraya kayıyor gibi görünüyor ama oyuncularda mutsuzluk artıyor. 400 metrekare altındaki mağazaların metrekare satışlarının Türkiye ortalamasına baktığınız zaman sorun olduğunu göreceksiniz. Bizim kendi mini marketlerimizde yaptığımız değişim programı sonucunda çift haneli büyümeler hızlı şekilde devam ediyor. Diğer oyuncuların da değişime gitmesi gerekiyor." dedi.



100 milyon liranın üzerinde yatırım, 3 bin kişilik istihdam

Ergin, CarrefourSA Gurme'nin özgün hale geldiğini aktararak, gurme değişiminin ilk olarak İzmir Mavişehir Gurme'de görüleceğini, bu mağazayı bu yılın ikinci çeyreğinde açacaklarını söyledi. Hakan Ergin, bu yıl içerisinde 100 milyon liranın üzerinde yatırım yapacaklarını vurguladı. Bir gazetecinin, "CarrefourSA'nın 2016 yıl sonu hedefi 1000 mağazaya ulaşmaktı, geçen yılı 650 mağaza ile kapatmışsınız, bunun sebebi nedir?" şeklindeki soru üzerine Ergin, "Satın alma ve yeni mağazaların transformasyonunda beklediğimizden daha fazla vakit kaybettik." dedi. Gelecek yıl CarrefourSA'nın büyümesine, istihdamına, açacağı mağaza sayısına, birleşme ve satın almalarına ilişkin soruya Ergin, "2017'de tabii ki istihdam sağlayacağız, doğal bir rotasyonumuz var, en azından 3 bin kişiyi işe almamız gerekiyor. Mağaza bazında bire bir büyümede, enflasyonun üzerinde büyüme elde edeceğimizi düşünüyoruz. Mağaza açarak büyümek istemiyoruz, dengeli büyümek istiyoruz. Bütçemizin dışında da planlarımız var ama borsaya açıklamadığımız için burada açıklayamıyoruz. Firma satın almasından çok, lokasyon satın alması olacaktır, tüm Türkiye pazarı için söylüyorum." yanıtını verdi. Ergin, hissedarların Türkiye'ye son derece umutlu baktığını aktararak, Sabancı Holding ile Carrefour'un tarihlerinde hiç olmadığı kadar iyi bir iş birliği içinde olduğunu söyledi. Market markalı ürünlere ilişkin soru üzerine Ergin, artık müşterilerin alışveriş trendinin değiştiğini belirterek, "Aynı müşteri ucuz deterjan alıyor ama çok pahalı pastırma da alabiliyor." dedi. Ergin, AVM'lerde koşullar uygun olduğu sürece kalacaklarını, kiranın önemli bir unsur olduğunu dile getirdi.



