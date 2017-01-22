2016'DA SATILAN ARAÇLAR TÜRKİYE'DEN ÇİN'E UZANIYOR

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Geçen yıl satılan 1 milyon 28 bin araç art arda sıralandığında 6 bin kilometreyi, araya takip mesafesi de eklendiğinde 10 bin kilometreyi aşan uzunlukta trafik oluşturuyor.

Ankara ile Çin'in doğusunda yer alan başkent Pekin'in arasındaki uzaklığın 6 bin 840 kilometre olduğu düşünüldüğünde, Türkiye'de geçen yıl satılan araçların art arda sıralandığındaki uzunluğu, Türkiye'den çok rahat şekilde Çin'e uzanıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) açıkladığı verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 büyümeyle 983 bin 720'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek satış rakamını gördü.

Geçen yıl 756 bin 938 otomobil satıldı. Bir otomobilin ortalama 5 metre uzunluğa sahip olduğu göz önüne alındığında geçen yıl satılan otomobillerin toplam uzunluğu 3 milyon 784 bin 690 metreye ulaşıyor.

Bu dönemde satılan toplam hafif ticari araç sayısı ise 226 bin 782'ye geriledi. Ortalama uzunluğu 7 metre olan hafif ticari araçların toplam uzunluğu 1 milyon 587 bin 474 metre yapıyor. Yine 2016 yılında 45 bin ağır vasıta araç satıldığı tahmin ediliyor. Ortalama uzunluğu 15 metre ağır vasıtaların toplam uzunluğu ise 675 bin metreye çıkıyor.

Toplamda 1 milyon 28 bin adet satış rakamına ulaşılan 2016'da satışı gerçekleşen otomobil, hafif ticari araç ve ağır vasıtalar arka arkaya sıralandığında 6 milyon 47 bin 164 metrelik bir uzunluk oluşturuyor.

Söz konusu rakam 6 bin 47 kilometreye denk gelirken, bu uzunluk Türkiye'nin en batısı ile en doğusu arasındaki bin 650 kilometrelik uzunluğun yaklaşık 4 katı anlamına geliyor.

Bu araçların arasına azami takip mesafesi eklendiğinde trafik uzunluğu 10 bin kilometreyi aşıyor. Araçlar aynı anda trafiğe çıktığında Türkiye'nin en batısı ile en doğusu arasındaki uzunluğun 6 katı trafik oluşturuyor.

Toplam sayının yaklaşık yarısına denk gelen İstanbul'da satılan araçlar aynı anda yola çıktıklarında oluşturacakları trafik ise Silivri ile Tuzla arasındaki uzaklığın 42 katı hesaplanıyor.

- "Araç kuyruğu Türkiye'yi baştan sona 6 defa dolaşıyor"

İleri sürüş teknikleri uzmanı Murat Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında otomotiv sektörünün yeni bir rekor kırarak toplamda satış adedini 1 milyon 28 bine yükselttiğini söyledi.

Tosun, "Sadece geçen yıl satılan 1 milyon 28 bin aracı arka arkaya koyduğumuz zaman 10 milyon metre ya da başka bir söylemle 10 bin kilometre uzunluğunda bir kuyruk oluşacak. Türkiye'nin batısı ile doğusu arasındaki mesafenin bin 650 kilometre olduğunu düşündüğümüzde sadece geçen yıl satılan araçlar Türkiye'yi baştan sona 6 defa dolaşıyor" dedi.

- "İstanbul'da satılanlar 5 bin kilometrelik trafik oluşturuyor"

Tosun, ODD'nin verilerine göre geçen yıl satılan araçların yarısının İstanbul'da alıcısıyla buluştuğunu ifade ederek, bu durumda daha ilginç bilgilere ulaşıldığını aktardı.

İstanbul trafiğine geçen yıl yaklaşık 500 bin aracın katıldığını dile getiren Tosun, "İstanbul'da satılan araçlar art arda sıralandığında 3 bin, araya takip mesafesi konulduğunda 5 bin kilometrelik uzunluğa ulaşıyor." diye konuştu.

Tosun, şehrin bir uçtan diğer uca, Çatalca'dan Gebze'ye kadarki mesafede 120 kilometrelik bir yol olduğunu kaydederek, bu rakamdan yola çıkıldığında geçen yıl satılan araçların İstanbul'u en az 42 kez turlayabileceğinin görüldüğünü vurguladı.

Tosun, "Yaptığımız bu hesapların ardından İstanbul'u boydan boya tam 42 kez geçebilecek bir kuyruk oluyor. Düşünün aynı anda trafiğe çıksalar ve tek yol üzerinden gitseler bu uzunlukta olacaklar. Kulağa bile son derece iddialı bir rakam olarak geliyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı