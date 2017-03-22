2016'DA REKLAM YATIRIMLARI YAKLAŞIK YÜZDE 11 ARTTI

İSTANBUL (AA) - Reklamcılar Derneği, 2016 yılı toplam reklam yatırımlarının yüzde 10,96 artış gösterdiğini açıkladı.

Reklamcılar Derneğinin düzenlediği basın toplantısında geçen yıl reklam ve medya yatırımları değerlendirilerek mecra yatırımlarındaki değişim, büyümeye etki eden sektörler gibi konular ele alındı.

En büyük payı 7 milyon 184 lira reklam yatırımı ile görsel medya aldı. Yatırımlar inşaat,otomotiv ve iletişim sektörü ile yükseldi.

Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu, Reklamcılar Derneği Asbaşkanı Demet İkiler ve Reklamcılar Derneği Genel Müdürü Ayşegül Molu'nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Reklamcılar Derneğinin 105 tüzel ve 27 gerçek kişi üyesiyle sektörü temsil eden başlıca STK olduğuna vurgu yapıldı.

Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bağcıoğlu, medya reklam yatırımlarının bir önceki yıla göre yüzde 10,96 büyüdüğünü söyledi.

Bağcıoğlu, ekonomik açıdan zorlu bir yıl yaşanmasına rağmen bu alandaki istikrarlı büyümenin sürdüğünü kaydetti.

- "Dünyada reklam yatırımı yaklaşık yüzde 6,5 büyüdü"

Reklamcılar Derneği Asbaşkan Medya Demet İkiler ise 2016'da reklam yatırımlarının öngörüldüğü gibi tüm dünyada yaklaşık yüzde 6,5 büyüdüğünün, 2017'de ise yüzde 6'lık bir büyüme beklendiğinin altını çizdi.

İkiler, "İnşaat, otomotiv ve iletişim sektörleri reklam yatırımlarını artırdı. Geçen yıl rekabetin yoğun olduğu 3 sektörde reklam yatırımları yükseldi. İnşaat ve dekorasyon, otomotiv ile iletişim sektörlerinde artış gözlendi." dedi.

Medya reklam yatırımlarının yükseldiğini belirten İkiler, "2015 yılında toplam 6 milyon 474 lira olan medya yatırımı, yüzde 10,96 artışla 2016 yılında 7 milyon 184 lira olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İkiler, şunları kaydetti:

"TV'ler pastadaki en büyük payı alıyor. Yazılı medya düşüşte. Yatırımlarda yüzde 51,22'lik oran ile televizyon kuruluşları her yıl olduğu gibi en büyük paya sahip. Yüzde 24 ile dijital mecralar 2'nciliği, 3'üncülüğü ise yüzde 14,88 ile basın reklam yatırımları aldı. Televizyon reklamlarına yapılan yatırım toplam 3 milyon 679 milyon lira. Basın reklam yatırımı ise geçen yıla göre yüzde 2,38 geriledi. Radyo reklamlarında artış açık hava reklam yatırımı bir önceki yıla göre yüzde 8,18, radyo reklam yatırımı ise yüzde 21,55 artarken, sinema reklam yatırımı yüzde 14,03 yükseldi. Dijital mecralar ise yılı yüzde 16,99 büyüme ile kapattı."

Türkiye'de yaşanan süreçlerin etkisine bakıldığında insanların sosyolojik,psikolojik etkilerine göre sektörün daha kuvvetli olduğunu belirten İkiler, "İlk 3 aydaki rakamlar çok pozitif görünüyor." şeklinde konuştu.

Anadolu Haber Ajansı