2016'DA 587 MİLYAR LİRALIK KARTLI ALIŞVERİŞ YAPILDI

"Her 4 alışverişten biri banka kartı ile yapıldı"
Soner Canko, ticari kartlarla yapılan alışverişlerin toplam alışveriş içerisindeki payının yüzde 20,7'ye, alışveriş tutarının ise 111 milyar liraya ulaştığını söyledi. Canko, banka kartlarının 2016'da tüm zamanların en yüksek popülerliğine ulaştığını ve bu kartlarla yapılan alışveriş işlem sayısının 1 milyar 86 milyon adede çıktığını, toplam ödemeler içerisindeki payının ise yüzde 26'ya eriştiğini kaydetti. Canko, her 4 alışverişten 1'inin banka kartı ile yapıldığını, bunun da eskisi kadar kredili yaşanmadığı, var olan tasarrufların daha çok kullanıldığı anlamına geldiğini dile getirdi. Kişi başına düşen toplam kartlı ödeme işlem adedinin 2005 yılında 19 olduğunu anımsatan Canko, 2016'da bu rakamın 53'e ulaştığını belirterek, "2005 yılında banka kartı ile yapılan işlem neredeyse hiç yoktu. Bu 19 işlemin sadece biri banka kartlarıyla yapılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada 53 işlemin 14'ü banka kartlarıyla yapılır hale geldi." dedi. Canko, toplam tüketim harcamaları içerisinde kartla yapılan ödemelerin payının 2010'da yüzde 30'lardan 2016'da 40'lara çıktığını ifade etti.
Kartlarla yapılan alışveriş sektörel bazda incelendiğinde, 2016 yılında en fazla artış görülen sektörün BES olduğu bilgisini veren Canko, "Öyle bir artış ki; ben bugüne kadar böyle büyüyen bir sektör görmedim. Yüzde 84'lük bir büyüme ile BES ödemeleri, toplam kartlı harcamalar içerisinde sektörel olarak aslan payını aldı." diye konuştu. Canko, ikincinin yüzde 72'lik büyüme ile kamu ve vergi ödemeleri, üçüncüsünün ise yüzde 25'lik büyüme ile sigorta sektörü olduğunu, 4. ve 5. sıralarda ise yemek ve sağlık sektörlerinin yer aldığının altını çizdi. Azalan sektörlere bakıldığında, bunların başında yüzde 8 ile kuyumculuğun geldiğini bildiren Canko, bu anlamda diğer sektörlerin yüzde 1'lik daralma ile konaklama ve seyahat ile elektronik eşya sektörünün olduğunu hatırlattı. Canko, 2016 yılında market ve gıdadaki büyümenin yüzde 11, akaryakıtta yüzde 4, giyimde ise yüzde 9 olduğunu söyledi. Akaryakıttaki yüzde 4'lük büyümenin dikkatlerini çektiğini belirten Canko, bu konuda yıl içerisinde düşen dolar bazındaki petrol maliyetlerinin alışverişlere olumlu yansıdığını kaydetti.
"E-ticaret yerini m-ticarete devretti"
Canko, 2016 yılında internetten yapılan alışverişlerin ödemelerde ulaştığı payın yüzde 12 ile tüm zamanların en yükseği olduğunu söyledi. 2013 yılında 34,6 milyar lira olan sanal alışverişlerin, 2016'da 68,4 milyar liraya çıktığını belirten Canko, yıllık büyümenin de yüzde 23 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Canko, çekler, 2012 yılında toplam nakitsiz ödemeler içerisinde yüzde 0,7'lik bir paya sahipken, geçen 5 sene içerisinde bu payını neredeyse yarı yarıya kaybederek, yüzde 0,4'e gerilediğini dile getirdi. EFT'nin de payını yüzde 6'dan yüzde 8'e yükselttiğine işaret eden Canko, banka kartı kullanımının yüzde 14'ten 23'e çıktığını ifade etti. Canko, bu anlamda kredi kartlarının payının yüzde 79'dan 68'lere gerilediğini bildirdi. Türkiye'de 15 yaş üstü 60 milyonluk bir nüfus olduğunu anımsatan Canko, kredi kartı sahipliğini 22 milyon olarak ölçtüklerini, kişi başı kredi kartı sahipliğinin 2,2 adet olduğunu, kredi kartı kullanıcısı olabilecek potansiyel nüfusun 37,7 milyon olduğunun altını çizdi. Canko, banka kartında kart sahibi kişi sayısının 40 milyon civarında olduğunu, kişi başına düşen banka kartı sayısının 2,9 olduğunu ama burada da hala Türkiye'de banka kartı edinebilecek 20 milyona yakın kişi olduğu bilgisini verdi. E-ticaretin yerini m-ticarete, yani mobil ticarete, devrettiğini anlatan Canko, mobil ticaretin online perakendedeki payına bakılacak olduğunda, 3 sene önce yüzde 18 olan mobilin payının bugün yüzde 38'lere geldiğini, Türkiye'nin Japonya, İngiltere ve Kore'den sonra dünyada mobiliteye en hızlı giren dördüncü ülke olduğunu kaydetti. Canko, online perakende içerisinde mobilin payına bakıldığında, 2014'te toplam işlemlerin yüzde 19'u olan mobil ödemelerin, 2015'ye yüzde 43'e, 2016'da ise yüzde 51'e geldiğini vurguladı. Türkiye'de finansal teknolojiler ekosisteminin büyüdüğüne dikkati çeken Canko, Türkiye'deki toplam girişim sermayesi yatırımlarının yüzde 47'si 2016'da FinTech'e yapıldığını aynı zamanda bu alanda fırsatlar bulunduğunu kaydetti.
Canko, yeni nesil teknolojilerin ödeme deneyimlerini ve iş yapış biçimini değiştireceğini anlatarak, mobil, tokenization, biyometri, nesnelerin interneti, giyilebilir teknoloji, kasasız ödeme çözümleri, chatbotlar, sanal asistanlar, yapay zeka, blockchain gibi ödeme süreçlerini hızlandıran teknolojiler hakkında bilgi verdi.
Kartlı ödemelerde market-gıda en büyük paya sahip
Bir gazetecinin, toplam kartlı ödemelerin yüzde 12 büyüdüğünü anımsatarak, bunun ne kadarının vergi ve sigortanın oluşturduğuna yönelik sorusu üzerine Canko, 587 milyar lira içinde kamu-vergi ödemelerinin 18 milyar lira, sigorta ödemelerinin ise 28 milyar lira paya sahip olduğunu kaydetti. Canko, market-gıdanın 155 milyar lira, benzin-akaryakıtın 51 milyar lira, giyimin 48 milyar lira ile toplam kart ile yapılan alışverişlerde en büyük 3 kategoriyi oluşturduğunu ifade etti. 2016 rakamları içerisinde Türk vatandaşı olmayanların harcama ve işlem adetlerine yönelik analizlerinin olup olmadığına ilişkin soruya Canko, "(Suriyeli sığınmacılar) Onlar da sonuçta kendi ülkelerindeki banka kartlarını kullanıyorlarsa zaten elimizde toplu data var. Anormal bir büyüme olmadığı gibi 2016'da yaşanan turizm sorunlarımızın buraya yansıdığını ve toplam yabancı kartların yüzde 19 küçüldüğünü söyleyebiliriz. O anlamda katkıları yok." diye konuştu.
Operatörlerin finansman şirketi oluşturmasına yönelik soru üzerine Canko, 6493 sayılı kanun ile Türkiye'de ödeme işinin banka dışı kurumlara da açıldığını anımsatarak, şunları söyledi:
Anadolu Haber Ajansı
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