"2016 E-TİCARET HACMİ 2,7 TRİLYON DOLAR"

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, e-ticaret sitelerine toplu üyeliğine getirdikleri yüzde 80'lik hibe desteğine ilişkin, "Önümüzdeki günlerde dünyadaki tüm e-ticaret platformlarında tabiri caizse bir Türk işgali yaşanacak. Türk şirketlerimiz, on binlerce ihracatçılarımız e-ticaret sitelerinde bundan sonra boy gösterecek." dedi.

İş birliği kuruluşlarının üyelerini e-ticaret platformlarına toplu üye yapmaları ve bundan doğan maliyeti ödemeleri halinde, ödemenin yüzde 80'ini Ekonomi Bakanlığı karşılayacak.

E-ticaret platformuna toplu üyeliklerine yönelik verilen destekle ilgili ayrıntıların kamuoyu ile paylaşıldığı "e-Ticaret Sitelerine Üyelik desteği Basın Tanıtımı" Zeybekci'nin katılımıyla Çırağan Sarayında gerçekleştirildi.

Burada yaptığı konuşmada dünyanın baş döndürücü bir hızla değiştiğini dile getiren Zeybekci, küresel ticarette kartların yeniden karıldığını, bir zamanlar yüzde 7-8'lik büyümeyi beğenmeyenlerin şu anda yüzde 1'lik büyümeyi başarı olarak görebildiğini aktardı.

Zeybekci, küresel krizin üzerinden neredeyse 10 yıl geçtiğini ancak etkilerinin hala atlatılamadığını kaydederek, küresel ticarette yaşanan sıkıntıları ve değişimi anlattı.

"Tüketim alışkanlıklarını belirlemek, finansman imkanlarına en uygun koşulda erişmek, dağıtım kanallarına hakim olmak, artık küresel ölçekte rekabet gücünün olmazsa olmazları bunlar." diyen Zeybekci, bu perspektifle Türkiye ekonomisini hak ettiği konuma getirmeye, daha saygın ve daha fazla söz sahibi bir pozisyona taşımaya gayret ettiklerini vurguladı.

Zeybekci, son dönemdeki söylemlerinin de hep böyle olduğunu, attıkları her adımda, aldıkları her kararda, memleketi gelecek on yılların güçlü Türkiye'sine taşıma felsefesiyle hareket ettiklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerinden bahseden Zeybekci, "Hedeflerimizde belki biraz aksama görülebilir. Ancak geldiğimiz noktayı da ben son derece başarılı görüyorum." ifadesini kullandı.

- "İhracatçıların isteyip de vermediğimiz hiçbir şey yok"

Zeybekci, 2023, 2053, 2071 gibi hedeflere yürürken önlerine binbir türlü zorluk çıkarıldığını belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör örgütlerinin saldırılarından bahsetti.

Geçen yıl ve 2015'te yaşanan sıkıntılara değinen Zeybekci, artık toparlanma ve zafiyetlerde kurtulma zamanı olduğunu söyledi.

Zeybekci, yaralarını durup oturarak değil koşarken saracaklarını kaydederek, 2017'yi ihracat seferberliği yılı ilan ettiklerini bildirdi.

Bakan Zeybekci, "Şu anda Ekonomi Bakanlığımızın koordinasyonunda hükümetimizin, ihracatçılarımızın talep edip de vermediği hiçbir şey kalmadı. Açıkça söylüyorum. İhracat primleri destekleri, navlun destekleri dahil olmak üzere bugüne kadar planladığımız tüm destekleri verdik. Yurt dışında ve yurt içindeki desteklerimizi artırdık." dedi.

Bu yıl ihracatçılara verdikleri desteği 3'e katladıklarını dile getiren Zeybekci, ihracatçılara Türk Eximbank aracılığıyla verilen desteklerden bahsetti.

Zeybekci, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik getirdikleri desteklere değinerek, Kredi Garanti Fonu'nun verdiği katkıları da anlattı.

- "Yurt dışında iş yapıp Türk malı kullanan müteahhitlere destek"

Zeybekci, yakında ayrıntılarını duyuracakları destek sistemiyle müteahhitlere, yurt dışında üstlendikleri projelerde kullanacakları Türk malı ürünler için yapacakları kredi faiz ödemelerine destek olacaklarını bildirdi.

Bu desteğin yüzde 100 ve sıfır faizle olacağını dile getiren Zeybekci, bunu da önemli bir destek olarak ortaya koyduklarını bildirdi.

Zeybekci, "Saydığım tüm bu destekler, küresel ticaretteki konumumuzu sürdürülebilir bir şekilde geliştirme çabalarımızın bir kısmının yansımasıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin her yıl 1 milyon istihdam yaratması gerektiğini ifade eden Zeybekci, bunun reel sektör eliyle üreterek yapılması gerektiğine değindi.

- "2016 e-ticaret hacmi 2,7 trilyon dolar"

Zeybekci, dünyanın çok hızlı değiştiğini ve dönüştüğünü kaydederek, elektronik ticaretin toplam ticaret içinde geldiği noktadan bahsetti.

Elektronik ticaretin artık takip edilemez bir noktaya geldiğini dile getiren Zeybekci, değişen rekabet koşullarının en önemli ve en merkezi yerinde e-ticaretin olduğunu vurguladı.

Zeybekci, bazı ürünleri alırken illa dokunmak gerektiğini kaydederek, ancak artık elbiselerin bile internetten online denenerek alındığını söyledi.

Bakan Zeybekci, "2015'te dünya genelinde işletmeden tüketiciye elektronik ticaret yüzde 30 büyüyerek 2,3 trilyon dolara ulaştı. 2016'da bu hacimin yüzde 17,5 artışla 2,7 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Bu, inanılmaz bir rakam. Artış hızı da korkunç. Tek başına İngiltere, Fransa, Güney Kore gibi ekonomilerden daha büyük bir değer." ifadelerini kullandı.

- "Çin'de internetten bir günde 18 milyar dolarlık alışveriş"

ABD'de 2005'ten bu yana yılın belirli günlerinde "Şükran Günü" düzenlendiğini, isminin de Cyber Monday olduğunu dile getiren Zeybekci, insanların Şükran Gününün hemen ertesinde daha fazla tüketim yapma eğiliminde olduğunu fark eden Amerikalıların buradaki ekonomik potansiyeli modern ticari araçlarla birleştirdiğini aktardı.

Zeybekci, Cyber Monday adı verilen günde perakende firmalarının ciddi kampanya yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yılki Cyber Monday etkinliğinde tek gün içerisinde tam 3,5 milyar dolarlık online alışveriş yapıldı. Bu, inanılmaz bir rakam. Ve bunların ciddi bir kısmı da mobil olarak gerçekleşti. Benzer bir etkinliği, hatta çok daha devasa ölçeklisini Çin'de görüyoruz. Çin'de Bekarlar Günü olarak bilinen özel online festival günleri düzenleniyor. Her yıl 11. ayın 11. gününde düzenleniyor ve buradaki '1' rakamına vurgu yapılarak insanlar online alışveriş yapmaya teşvik ediliyor.

Bu kapsamda Çin'in e-ticaret devi Alibaba'nın alt platformlarında gerçekleştirilen satışların toplamı geçen sene tam 18 milyar doları buldu. Bu, 1 günlük rakam. Bu 18 milyar dolar dünyadaki 158 ülkenin her birinin ihracatından fazla."

Zeybekci, şu anda Çin'in toplam ticaretinin içerisindeki e-ticaret payının yüzde 14'ler seviyesinde olduğunu belirterek, bu rakamın her yıl yüzde 20'nin üzerinde arttığını aktardı.

Bakan Zeybekci, şu anda Çin'deki yıllık e-ticaret rakamının 800 milyar dolar olduğunu bildirdi.

- "İhracatçılarımızın e-ticarette geride kalmalarına müsade etmeyeceğiz"

Zeybekci, Türkiye'nin toplam ticareti içinde e-ticaretin payının yüzde 2'ler seviyesinde olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5'in üzerinde, gelişmiş ülkelerde yüzde 7'nin üzerine çıkıyor. Türkiye'deki bu 2 rakamı önümüzde ne kadar büyük bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde Türkiye olarak bu alanda çok mesafe almamız gerektiğini biliyoruz. Bu mesafeyi de normale bırakırsak çok uzun zamanlarda alacağız, bir dönemi ıskalayacağız endişesi içindeyiz. Onun için de e-ticaret konusunda Ekonomi Bakanlığı olarak vizyonumuz ihracatçılarımızın bu çağı, fırsatı kaçırmalarına izin vermemek, müsade etmemek. Dünya ile aramızdaki bu farkı çok hızlı bir şekilde kapatmamız gerektiğine inanıyoruz. Onun için de Ekonomi Bakanlığı olarak ses getirici bir destek mekanizmasını hayata geçirdik. Bu, geçtiğimiz haftalarda hayata geçen bir uygulamadır."

- "E-ticaret oranımız artacak"

Zeybekci, "E-ticaret platformlarına toplu üyeliğini esas alan bu desteğimiz iş dünyamızın küresel açılımı için itici bir güç olacaktır ve aradaki mesafeyi Türkiye hızlı bir şekilde kapatacaktır. Yüzde 2'lik rakamımız hızlı bir şekilde, yakın bir sürede 3'ler, 4'ler, 5'ler, 7'ler, 8'lere doğru çıkacaktır." dedi.

Bu desteğin bundan önce de olduğunu dile getiren Zeybekci, bunu bireysel anlamda yapmaya çalıştıklarını anımsattı.

Zeybekci, yeni düzenlemeleriyle on binlerce ihracatçıların e-ticaret sitelerinden faydalanmalarını öngördüklerini kaydederek, buradaki kilit unsurun işbirliği kuruluşları olduğunu bildirdi.

İhracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşları desteğin yararlanıcısı olarak tanımladıklarında desteği sahiplendiklerini anlatan Zeybekci, bu nedenle e-ticarete yönelik desteklerini çatısı altındaki firmaları toplu üyeliğe yönlendiren iş birliği kuruluşları vasıtasıyla vereceklerini aktardı.

- "Toplu üyeliklerde yüzde 80 destek"

Zeybekci, toplu üyeliklerde destek oranlarının yüzde 80 olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş birliği kuruluşları bu destekten yararlanırken mali herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmamaları için alınabilecek azami destek miktarını da tanımlamadık. Toplu üyelik yöntemiyle sadece farkındalığı artırmayı ve e-ticaret dünyasına girişi firmalar için kolaylaştırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda e-ticaret platformları nezdinde maliyet avantajı da elde etmeyi umuyoruz. 250 firmadan az olmamak şartıyla üyelerini bakanlığın belirlediği e-ticaret platformlarına üye yapan iş birliği kuruluşları bu harcamalarının yüzde 80'ini Ekonomi Bakanlığından geri alabilecek."

TİM'in de bu noktada, ihracat ailesinin çatı kuruluşu kimliğiyle bu destekten yararlanacak öncü projeleri başlattığını dile getiren Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belirledikleri 3 e-ticaret platformuna (Alibaba.com, kompass.com ve turkishexporter.net) toplu üyelik öngören bu girişimin diğer iş birliği kuruluşlarına da örnek teşkil etmesini umuyoruz. Önümüzdeki günlerde dünyadaki tüm e-ticaret platformlarında tabiri caizse bir Türk işgali yaşanacak.Türk şirketlerimiz, on binlerce ihracatçılarımız e-ticaret sitelerinde bundan sonra boy gösterecek."

Anadolu Haber Ajansı