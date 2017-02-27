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200 MİLYON LİRA İHRACATÇININ CEBİNDE KALACAK

27 Şubat 2017 Pazartesi 14:20
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PAGEV’in iptali için yoğun çalışmalar yürüttüğü, ‘Limanlarda Keyfi Tartım Ücreti’ son buldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın, fazladan kesintiyi iptal etmesiyle 200 milyon lira ihracatçının cebinde kalacak.

200 MİLYON LİRA İHRACATÇININ CEBİNDE KALACAK
Liman işletmeleri ve acenteler tarafından yapılan haksız tartım ücreti (VGM/DBA) kesintisi ile ilgili PAGEV’in şikâyetlerini gündemine alan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dolar bazındaki ücret uygulamasına son verdi. Liman işletmeleri artık kendi tartısı olan ihracatçılardan herhangi bir isim altında ayrıca ücret tahsil edemeyecek. Bu kararla birlikte liman işletmesi, konteyner başına eskisi gibi 70 dolara varabilen keyfi uygulama yapamayacak, maksimum ücret 60 lira olacak. Düzenleme ile sektör farkı gözetmeksizin ihracat yapan tüm firmaların yıllık 200 milyon lirası cebinde kalacak. Türkiye’de ihracat yapan tüm sektör firmalarını yakından ilgilendiren keyfi tartım ücretinin son bulması için PAGEV, çok yönlü çalışmalar yaparak, sorununun çözülmesini gündeme taşımıştı.

PAGEV ETKİN ROL ALDI
Limanlarda keyfi tartım ücreti sorunu, Türkiye’de deniz ulaşımı ile ihracat yapan tüm sektörleri olduğu gibi plastik sektörünü de yakından ilgilendiriyordu. Konuyu gündeme taşıyan PAGEV, bakanlığın karar almasında etkin rol oynadı. Liman işletmelerinin yönetmeliğe aykırı ve kontrolsüz yaptığı tartım kesintisi ile ilgili ihracatçılarımızın şikâyetlerini dile getirdiklerini söyleyen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “PAGEV olarak konuyu öncelikle sektörümüzün yasayla kurulmuş en üst yapısı TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisimizde gündeme taşıdı. Bu konun çözümlenmesi noktasında meclisimizde tüm sivil toplum kuruluşlarımızın onayıyla tavsiye kararı aldık. Bu tavsiye kararı çerçevesinde Bakanlığımızla irtibata geçip taleplerimizi kendilerine ilettik. Bakanlığımız da konuyu değerlendirerek bizleri haklı buldu. İhracat üzerine yapılan olumsuz etkinin yok edilmesine, sürdürülebilir rekabetin korunmasına, istihdama katkı sağlanması, limanlarda yaşanan zaman kaybının önlemesi adına 20 Şubat’ta yayınladığı genelge ile ihracatçılarımıza destek verdi” dedi.

BAKANLIK TAKİPTE OLACAK
İhracatçıların yaşadığı sıkıntıların takipçisi olarak yaşanan bu sorunun çözülme kavuşturulmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Eroğlu, “Beklediğimiz bir karardı. Bu konu üzerinde çok durduk. Sonucunda bakanlık taleplerimizi haklı buldu. Bundan sonra limandaki tartılar lisanslanacak. Kararı uygulamayan tespit edilirse yaptırım uygulanacak. Bir önceki düzenlemeye göre yaptırım gücünün artması olumlu gelişme. İhracatçının önemli bir sorunu çözülmüş oldu” diyerek sözlerine son verdi.
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