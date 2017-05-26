banner197
Ana SayfaEKONOMİ

2 MİLYON KİŞİYE İŞ MÜJDESİ!

26 Mayıs 2017 Cuma 15:40
Bu haber 545 kez okundu

SGK Başkanı Bağlı: "2017 yılında 2 milyon kişiye istihdam sağlanması için yoğun bir çaba ve gayret içindeyiz"

2 MİLYON KİŞİYE İŞ MÜJDESİ!
ADIYAMAN (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "2017 yılında 2 milyon kişiye istihdam sağlanması için yoğun bir çaba ve gayret içindeyiz." dedi. 

Bağlı, SGK Adıyaman il binasında düzenlenen, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" toplantısında, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşa gidip kurumun hizmetleri ve faaliyetlerle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını anlatan Bağlı, çalışma hayatında milli seferberliğin birinci faslında cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir olayın gerçekleştiğini kaydetti.

Yılın ilk 3-4 ayında ülke ekonomisinde ciddi bir artı istihdam sağlandığını vurgulayan Bağlı, şöyle devam etti:

"İşsizlik oranını yıl sonunda yüzde 10 bandına çekebilme gayreti içerisindeyiz. Çalışma hayatında milli seferberlik artı istihdam odaklı özellikle artı istihdam için getirilen düzenleme ve teşviklerin işçi ve işverenlere sosyal tarafların tanıtılması ve önümüze hedef olarak konulan istihdamı gerçekleştirilip, 2017 yılında 2 milyon kişiye istihdam sağlanması için yoğun bir çaba ve gayret içindeyiz."

- Suriyelilerin istihdamı 

Suriyelilere yönelik düzenlemelere ilişkin de bilgi veren Mehmet Selim Bağlı, "Geçici koruma kapsamındaki yabancıların çalıştırılmasına ilişkin usul, esas ve yönetmelik çıktı. Bunun bir kanunu var. Bununla ilgili zaten bizim kamu idareleri gerekli denetimi yapıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin ve beraberindeki heyetle yapımı devam eden bir alışveriş merkezinin inşaat alanında inceleme yaptı. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.