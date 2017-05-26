2 MİLYON KİŞİYE İŞ MÜJDESİ!

ADIYAMAN (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, "2017 yılında 2 milyon kişiye istihdam sağlanması için yoğun bir çaba ve gayret içindeyiz." dedi.

Bağlı, SGK Adıyaman il binasında düzenlenen, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" toplantısında, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini söyledi.

Vatandaşa gidip kurumun hizmetleri ve faaliyetlerle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını anlatan Bağlı, çalışma hayatında milli seferberliğin birinci faslında cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir olayın gerçekleştiğini kaydetti.

Yılın ilk 3-4 ayında ülke ekonomisinde ciddi bir artı istihdam sağlandığını vurgulayan Bağlı, şöyle devam etti:

"İşsizlik oranını yıl sonunda yüzde 10 bandına çekebilme gayreti içerisindeyiz. Çalışma hayatında milli seferberlik artı istihdam odaklı özellikle artı istihdam için getirilen düzenleme ve teşviklerin işçi ve işverenlere sosyal tarafların tanıtılması ve önümüze hedef olarak konulan istihdamı gerçekleştirilip, 2017 yılında 2 milyon kişiye istihdam sağlanması için yoğun bir çaba ve gayret içindeyiz."

- Suriyelilerin istihdamı

Suriyelilere yönelik düzenlemelere ilişkin de bilgi veren Mehmet Selim Bağlı, "Geçici koruma kapsamındaki yabancıların çalıştırılmasına ilişkin usul, esas ve yönetmelik çıktı. Bunun bir kanunu var. Bununla ilgili zaten bizim kamu idareleri gerekli denetimi yapıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bağlı, Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin ve beraberindeki heyetle yapımı devam eden bir alışveriş merkezinin inşaat alanında inceleme yaptı.

Anadolu Haber Ajansı