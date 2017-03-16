1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SÖZLEŞMESİ İMZA TÖRENİ

ANKARA (AA) - 1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Otoyol kesimi sözleşmesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Güney Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang'ın katılımıyla imzalandı.

Arslan, imza töreninde yaptığı konuşmada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün nihai işlemi olan teklif veren 4 şirketten oluşan görevli şirketin kurulması ve bu şirketle sözleşmenin imzalanması aşamasına gelinmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 18 Mart'ta, 1915 Çanakkale Köprüsünün temelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla atılacağını anımsatan Arslan, şöyle konuştu:

"Bu köprü neden önemli? Birincisi Avrupa'yı Asya'ya dördüncü kere kıta aşan bir proje ile bağlamış olması hasebiyle çok önemli. Ancak deniz altından Marmaray ve Avrasya'yı da düşünürseniz biz, altıncı kere kıta aşan bir proje yapmış olacağız ki herhalde Türkiye dışında başka bir ülkeye nasip olmaz. Köprü ile Malkara'ya kadar 101 kilometre otoyol da yapmış oluyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü artı bağlantı otoyolları, Osmangazi Köprüsü artı bağlantı otoyolları ve 1915 Çanakkale Köprüsü artı bağlantı otoyollarıyla Marmara Denizi etrafında bir ring oluşturacağız. Bu ring de tüm bu coğrafyanın, ülkemizin çok önemli bir nüfusunun ve ticaretin çok önemli kısmının, sanayinin, endüstrinin çok önemli bir kısmının gerçekleştiği bu coğrafyada hem yaşayanların hayatını kolaylaştıracak hem de bu coğrafyadaki sanayinin, ekonominin daha da büyümesini sağlayacak."

Köprünün özellikle ülkenin batısı yani Ege ile Batı Akdeniz'deki tüm yük hareketinin Çanakkale'den Tekirdağ, Edirne üzerinden Avrupa'ya gitmesini sağlayacağını anlatan Arslan, ülkenin batısı ile Avrupa arasındaki ilişkilerde sürenin kısaltacağını, yakıt anlamında ciddi bir tasarrufun sağlanacağını ve ekonomik olmayan taşımalardan kaynaklanan ürünlerin ithalatını da ekonomik hale getireceğini söyledi.

- "Ülkelerin yapabilecekleri hayalleriyle sınırlıdır"

Arslan, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın projeden bahsederken, birilerinin bu projenin gerçekleşemeyeceğini, hayal olduğunu söylediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir gerçek var ki zaten insanların, ülkelerin yapabilecekleri hayalleriyle sınırlıdır. Eğer hayal edebilirseniz gerçekleştirirsiniz. Onların hayal ettiklerini, onların süreçlerini başlattıklarını biz, çalışma arkadaşlarımızla bugün gerçekleştirir duruma geldik. Bir işe başlamak işin yarısını halletmek demektir. Biz doğrusu işin büyük kısmını hallettiğimizi kabul ediyoruz. Böyle bir projenin yapım aşamasına getirmiş olmak çok önemliydi. Özellikle ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ve bu oyunun sonunda da ekonomimizi zayıf göstermeye çalıştıkları bir ortamda 10,5 milyar liralık bir projenin YİD modeliyle gerçekleşmiş olması, dünyanın çok önemli firmalarının teklif vermesi bizim memnuniyetinin bir başka göstergesi. En uygun süreyi veren yurt dışında başarılı projelere imza atmış ülkemizden Limak ve Yapı Merkezi ile Güney Kore'den ülkemizde Avrasya Tüneli yapımında yer alan SK'nın Daelim ile iki ülkenin önemli dört firmasının ortak girişim olarak teklif vermişler. Bugün itibarıyla görevli şirketi kurup, bu aşamaya getirdiler. Sadece bu firmaların teklif vermesi değil, bu firmalarla dünyada çok önemli 13 finans kuruluşunun da 'evet, biz bu projenin finansmanını sağlarız' demiş olması ve bununla ilgili mektuplarını vermesi çok önemsediğimiz bir konu."





- "Proje, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümenin göstergesi"

Böyle bir ortamda bu büyüklükte bir projeyi gerçekleştirmenin, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümenin göstergesi olduğunu belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın uğurlu elleriyle temellerini atacak olmamız, bizim için ziyadesiyle memnun verici bir durum." diye konuştu.

Arslan, Çanakkale'de Avrupa ile Asya arasında feribot geçişin mümkün olduğunu bildirerek, feribotun geçiş süresi ve bekleme süreleri dahil olmak üzere 1 saat süren geçişin, 3 ila 4 dakikaya ineceğini söyledi.

Asma köprülerde iki ayak arasındaki açıklık baz alınarak kıyaslama yapıldığını anlatan Arslan, "Bugüne kadar Japonya'da yapılmış olan Akashi Köprüsü ki 1991 metre ayak açıklığı var, biz inşallah 2023 metre ayak açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü ile dünyanın en büyük köprüsüne sahip olacağız. Bu yolda işin yarısını hallettik, hedefimiz Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 2023'de hatta ondan da önce projeyi bitirip, ülkemize, insanımıza, bölgemize, bir dünya projesi olduğu için dünyaya armağan etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, 5,5 yıl yapım süresi de dahil olmak üzere 16 yıl 2 ay 12 günlük işletme süresiyle çok iddialı olduğunu belirterek, söz konusu süresinin sonunda Karayolları Genel Müdürlüğüne devredileceğini söyledi.

Güney Kore ile dostluğun yıllara dayandığına işaret eden Arslan, söz konusu sözleşmenin ardından Uzun Açıklıklı Kablo Destekli Asma Köprüleri, Ulaştırma Teknolojileri Alanında Ar-Ge ile Demiryolu Sektöründe İşbirliği Mutabakat Zaptlarının imzalanacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Karayoları Genel Müdürü İsmail Kartal ile Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme AŞ (ÇOKİYİ) adına Nihat Özdemir, Ersin Arıoğlu, Jason Ahn, Taeseob Yoon, tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi sözleşmesi imzalandı.

Daha sonra Bakan Arslan ve Güney Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Ho-In Kang ise Uzun Açıklıklı Kablo Destekli Asma Köprüleri, Ulaştırma Teknolojileri Alanında Ar-Ge ile Demiryolu Sektöründe İşbirliği 3 ayrı mutabakat zaptını imzaladı.

Güney Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kang Ho-In, Kore firmalarının Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşma sürecinde yer alması halinde şimdiye kadar ekonomik gelişim alanında kazandıkları deneyimleri Türkiye ile paylaşacağını ve ayrıca teknoloji transferi konusunda da daha çok yardımcı olacağını söyledi.