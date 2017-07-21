15 TEMMUZ'DA İLETİŞİM TRAFİĞİ KATLANDI

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Mobil operatörler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında abonelerine hediye paketler tanımlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne katkı sağladı.

Tanımlanan hediye paketlerin de etkisiyle iletişim trafiğinin diğer günlere göre katlandığı 15 Temmuz'da, kullanıcılar, günün anlam ve önemine destek amacıyla başta video olmak üzere çok sayıda sosyal medya paylaşımında bulundu.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanımladıkları hediyelerle, gösterdiği kahramanlıkla darbeyi engelleyen Türk halkına iletişim desteği sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Dursun, demokrasi mücadelesinde iletişimin oynadığı önemli role istinaden ilk etapta 15 Temmuz'da geçerli olmak üzere tüm mobil abonelerine gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri şebeke içi sınırsız dakika ve yurt içi her yöne geçerli 1.000 dakika hediye ettiklerini, ayrıca faturalı mobil müşterilere ek olarak gün boyunca ücretsiz kullanabilecekleri yurt içi her yöne geçerli 5000 SMS sunduklarını anlattı.

Türk Telekom ALO Paketleri hariç Türk Telekom ev ve iş telefonu müşterilerinin ise 15 Temmuz'da gün boyunca kendi aralarında yapacakları şehir içi ve şehirler arası tüm aramaların ücretsiz olmasını sağladıklarını aktaran Dursun, faturasız mobil müşterilerine de her yöne 1.000 dakika, şebeke içi sınırsız dakika hakkı sunduklarını bildirdi.

Dursun, şunları kaydetti:

"Verdiğimiz bu iletişim desteği, halkımızda karşılık buldu ve tam da hedeflediğimiz üzere Türkiye 15 Temmuz gününü iletişim içerisinde kalarak geçirdi. Elde ettiğimiz rakamlar, amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. 15 Temmuz günü, ses trafiğinde bir önceki haftanın aynı gününe kıyasla yüzde 22 oranında artış gerçekleşerek 40 milyon dakika ek trafik oluştu. SMS iletişiminde ise 15 Temmuz'da 3 milyon ek SMS trafiği oluştuğunu gördük.

Sabit internet kullanıcılarının 15 Temmuz'da yaptıkları internet kullanımlarında Adil Kullanım Kotası’nı (AKN) kaldırdık. Böylece 15 Temmuz günü kullandıkları internet, AKN kotasından düşmedi. İstedikleri kadar paylaşım yaptılar, paylaşılan videoları izlediler, kahramanlık şarkılarını dinleyip filmlerini izlediler. Gerçekleştirilen etkinlikleri internet üzerinden de takip ettiler. Ayrıca AKN’yi aşmaları sebebiyle hız düşümü yaşayan abonelerin hızlarını, mevcut paket hızlarına yükselttik. Bu önemli desteğimiz sayesinde 15 Temmuz gününde Türk Telekom sabit internet kullanımı, temmuz ayı ortalamasının 1,21 Petabyte (1.300.000 GB) üzerinde gerçekleşti."

- "Ankesörlü telefonlardan yüzde 40 daha fazla şehirler arası arama yapıldı"

Hakan Dursun, gerçekleştirilen etkinlikleri de desteklemek üzere 15 Temmuz'da kurdukları yeni Wi-Fi noktaları ile birlikte Wi-Fi kullanım oranının, bir önceki haftaya göre tekil kullanıcı sayısında yüzde 35, total GB'ta yüzde 34, toplam saatte ise yüzde 30'luk artış gösterdiğini aktardı.

Türk Telekom olarak, Türkiye'deki toplam 65 bin ankesörlü telefondan telefon kartı veya kredi kartı kullanarak 15 Temmuz'da 00:00-23:59 saatleri arasında şehir içi ve şehir dışı ev ve iş telefonlarıyla ücretsiz görüşme imkanı tanıdıklarını belirten Dursun, şöyle devam etti:

"Ayrıca, ankesörlü telefonlardan cep telefonlarına yapılan aramaların ilk 2 dakikası ücretsiz oldu. Vatandaşlarımıza verdiğimiz bu iletişim desteğinin sonucunda, 15 Temmuz'da ankesörlü telefonlardan bir önceki haftaya göre şehir içi arama oranı yüzde 35, şehirler arası arama oranı yüzde 40, GSM arama oranı ise yüzde 16 artış gösterdi. 15 Temmuz'da ev ve iş telefonu müşterilerimize kendi aralarında görüşebilecekleri şebeke içi sınırsız dakika hediye ettik. Bu kapsamda, Türk Telekom ev ve iş telefonu müşterileri, 15 Temmuz günü 6,3 milyon dakika ücretsiz konuştular."

- "Kullanımı en fazla artan sosyal medya uygulaması YouTube oldu"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de 15 Temmuz'da gün boyunca kaliteli ve kesintisiz hizmet için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Vodafone olarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri süresince abonelerimize ücretsiz dakika, SMS ve mobil internet verdik. Bu doğrultuda, tüm abonelerimize ücretsiz şebeke içi 600 dakika konuşma, 1000 SMS ve 1 GB mobil internet tanımladık." dedi.

Yoğun halk katılımının olduğu alanlarda ek kapsama ve kapasite desteği de sağladıklarını vurgulayan Süel, şunları kaydetti:

"Bu desteğe mobil altyapıyı tamamlayıcı olarak verilen ücretsiz Wi-Fi hizmeti de dahil bulunuyor. Bu kapsamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesindeki anma program ve törenlerinin gerçekleştirildiği noktalarda da Türkiye genelinde 40 mobil istasyon ile mobil hizmet ve 40 access point (erişim noktası) ile abonelerimize ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunduk. Aldığımız sonuçlara baktığımızda, 15 Temmuz'un birinci yıl dönümüne yönelik iletişim desteğimizin abonelerimiz arasında yoğun ilgi gördüğünü, abonelerimizin 15 Temmuz günü ses, veri ve SMS trafiğinde hiçbir sorun yaşamadan iletişimlerini kesintisiz sürdürdüğünü gördük. Buna göre, kampanya saatlerini kapsayan zaman diliminde toplam taşınan ses trafiğimiz diğer zamanlara göre yüzde 18 arttı. Aynı zaman diliminde toplam taşınan veri miktarımız, geçen haftalara göre yüzde 33 artarak 2,5 Petabyte'a (2.515 Terabyte) ulaştı. Günlük SMS adedimiz ise 129 milyona ulaşarak geçen haftalara oranla yüzde 42 arttı."

Süel, abonelerin, 15 Temmuz'da sosyal medyayı aktif olarak kullanarak hem 15 Temmuz paylaşımları yaptığını hem de diğer kullanıcıların 15 Temmuz paylaşımlarını takip ettiğini, bu kapsamda, Vodafone aboneleri arasında yüzde 66 ile geçen haftalara göre kullanımı en fazla artan sosyal medya uygulamasının YouTube olduğunu belirterek, tüm bu sonuçların, abonelerinin 15 Temmuz'u sürekli iletişim halinde geçirdiğinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Anadolu Haber Ajansı