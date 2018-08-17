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1274 PROJEYE 245 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ .

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 1274 projeye 245 milyon lira hibe desteği sağlayacağız." dedi.

1274 PROJEYE 245 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ .

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 1274 projeye 245 milyon lira hibe desteği sağlayacağız." dedi.

17 Ağustos 2018 Cuma 12:50
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1274 PROJEYE 245 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ .

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla bin 274 projeye 245 milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)-II kapsamında sektörü desteklediklerini belirterek, TKDK aracılığıyla bin 274 projenin onaylandığını, işletmelere 245 milyon lira hibe desteği sağlanması kararı alındığını ifade etti.

7 ALT SEKTÖRÜ İÇERİYOR
​IPARD-II kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde 3. başvuru çağrısı yapılan ilk gruptaki projelerin Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirildiğini aktaran Pakdemirli, programın, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" kapsamında 7 alt sektörü içerdiğini dile getirdi.

Pakdemirli, bu sektörler arasında, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan üretim tesisleri, arıcılık ve arı ürünleri üretim tesisleri, zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür balıkçılığı, makine parkları, yenilenebilir enerji tesisleri yatırımları gibi birçok sektörün yer aldığını belirterek, Bakanlık olarak 2011'den bu yana AB kırsal kalkınma hibelerini 42 ilde yatırımcılarla buluşturduklarını söyledi.

60 BİN YENİ İSTİHDAM

Bugüne kadar 12 bin 377 projeye 3,6 milyar lira hibe desteği sağladıklarını aktaran Pakdemirli, "Bu hibeler sayesinde kırsalda 9 milyar liralık yatırım yapıldı. Böylece 60 bin yeni istihdam oluşturduk. Daha çok projenin desteklenmesi hedefi çerçevesinde 3. çağrıda TKDK'ye sunulan projelerin tamamını destekleme kapsamına almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bakanlık olarak kırsalda yatırımların artması ve istihdamın güçlendirilmesi için projeleri desteklemeye ve Türkiye'nin büyümesine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

TKDK'nin internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr) kamuoyuyla paylaşılan projeler, yatırımcıların TKDK il koordinatörlüklerinde hibe sözleşmesini imzalamasıyla uygulamaya konulacak.

ahaber.com.tr

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