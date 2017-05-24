"120 MİLYAR LİRALIK ALACAĞI YAPILANDIRDIK"

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi dairelerine yaklaşık 80 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 40 milyar lira olmak üzere 120 milyar liralık alacağı yapılandırdıklarını, şu ana kadar yapılandırma kapsamında 18,2 milyar lira tahsilat yaptıklarını bildirdi.

Ağbal, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Zirvesi'nde çeşitli vergi, ceza ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemede gelinen noktaya ilişkin bilgi verdi.

Hemen hemen bütün vatandaşları ilgilendiren Yeniden Yapılandırma Kanunu'nu Ağustos 2016'da yasalaştırdıklarını, kasım ayında başvuruları aldıklarını hatırlatan Ağbal, "Bu çerçevede vergi dairelerine yaklaşık 80 milyar lira, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 40 milyar lira olmak üzere 120 milyar liralık bir alacağı yapılandırdık. Şu ana kadar yapılandırma kapsamında 18,2 milyar liralık tahsilat yaptık." dedi.

Yeniden yapılandırmanın ardından vatandaşlara ödemelerde de kolaylık sağladıklarını belirten Ağbal, içinde bulunulan ekonomik koşulları da değerlendirerek ocak ayında ödemeleri 4 ay ileri atarak mayısa ertelediklerini söyledi.

Ağbal, "Dolayısıyla bu ay, ertelediğimiz bütün yeniden yapılandırma ödemelerinin ödeme ayı. Bu açıdan mükelleflerimize sağladığımız olağanüstü imkanlardan yararlanmak için bu ayın gerçekten ödemenin yapılacağı son ay olduğunu belirtmek isterim." diye konuştu.

Anadolu Haber Ajansı