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11 Ayda çelik ihracatı 16,2 milyon tona ulaştı

Yılın başından bu yana çelik ihracatında devam eden artışlar hem yılsonu hem de 2018 için sektör temsilcilerine umut veriyor. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre ihracat Ocak-Kasım döneminde miktar bazında yüzde 8,7 artışla 16,2 milyon ton, değer bazında yüzde 26,6 artışla 10,3 milyar dolar oldu. İhracatta yaşanan artışları değerlendiren ÇİB Başkanı Namık Ekinci “Çinli çelik üreticisi ve ihracatçısı firmaların üretim kapasitelerini ve ihracatlarını azaltmaları ile iç piyasaya yönelmeleri sonucunda küresel ihraç pazarlarında talep fazlası oluştu. Türk çelik sektörü olarak biz de talepleri değerlendirme fırsatı bulduk” dedi.

11 Ayda çelik ihracatı 16,2 milyon tona ulaştı

Yılın başından bu yana çelik ihracatında devam eden artışlar hem yılsonu hem de 2018 için sektör temsilcilerine umut veriyor. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre ihracat Ocak-Kasım döneminde miktar bazında yüzde 8,7 artışla 16,2 milyon ton, değer bazında yüzde 26,6 artışla 10,3 milyar dolar oldu. İhracatta yaşanan artışları değerlendiren ÇİB Başkanı Namık Ekinci “Çinli çelik üreticisi ve ihracatçısı firmaların üretim kapasitelerini ve ihracatlarını azaltmaları ile iç piyasaya yönelmeleri sonucunda küresel ihraç pazarlarında talep fazlası oluştu. Türk çelik sektörü olarak biz de talepleri değerlendirme fırsatı bulduk” dedi.

08 Aralık 2017 Cuma 16:42
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11 Ayda çelik ihracatı 16,2 milyon tona ulaştı

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracat verilerine göre; Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artışla 16,2 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 26,6 artışla 10,3 milyar dolara yükseldi. Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2017 yılının 11 aylık dönemindeki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 17 milyon ton, değer bazında ise 12,2 milyar dolar oldu. 2017 yılının Ocak-Kasım dönemi rakamlarına göre; bölgeler bazında ihracatta liderliğini sürdüren Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 56 artış ile 5 milyon tona yükseldi. Avrupa Birliği’ni 3,7 milyon tonla Ortadoğu, 2,1 milyon tonla Kuzey Amerika ülkeleri ve 1,4 milyon tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi. 

Türk çelik ürünleri Uzak Doğu ülkelerinin tercihi…

On bir aylık dönemde Singapur, Hong Kong ve Malezya gibi ülkelerin başı çektiği Uzak Doğu ülkelerine ihracat yüzde 560 artış göstererek 1,2 milyon tona ulaştı. Söz konusu dönemde Orta ve Güney Amerika bölgesine gerçekleştirilen ihracat ise geçen yıla kıyasla yüzde 35 artarak 1,1 milyon ton oldu. Bu dönemde en fazla miktar artışı yaşanan ülkeler sırasıyla Singapur, İtalya, İspanya, Hong Kong ve Kanada olurken, en fazla azalışın yaşandığı ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, ABD, Irak ve Umman olarak sıralandı. Ocak-Kasım döneminde miktar bazında en fazla ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasında inşaat çeliği 5,2 milyon tonluk ihracatla liderliğe devam etti. İnşaat çeliği ihracatını 2,2 milyon tonla yassı sıcak izlerken hemen ardından 1,8 milyon tonla dikişli boru, 1,3 milyon tonla profil ve 1,2 milyon tonla filmaşin geldi.

Kasım ayı çelik ihracatına iyi geldi…

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre; 2017 yılı Kasım ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 20,3 artışla 1,5 milyon tona; değerde ise yüzde 46,7 artışla 1,1 milyar dolara yükseldi. 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracat rakamlarını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “2017 yılı on bir ayında geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 8,7, değerde yüzde 26,6 oranında artış yaşandı. İhracatta yaşadığımız dikkat çekici artışı, Çinli çelik üreticisi ve ihracatçısı firmaların kapasitelerini ve ihracatlarını azaltmaları ile iç piyasaya yönelmeleri sonucunda küresel ihraç pazarlarında talep fazlası oluşması olarak açıklayabiliriz. Talepleri değerlendiriyor ve ihracatımızı artırıyoruz. Öyle ki on bir aylık dönemde özellikle Uzak Doğu ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatta büyük bir ivme kazandık. 2016 yılı on bir aylık döneminde 11,7 bin ton ihracat gerçekleştirdiğimiz Singapur’a bu yılın aynı döneminde 500 bin ton ihracat yaptık. Yine geçtiğimiz yılın 11 aylık döneminde Hong Kong’a gerçekleştirdiğimiz 2,3 bin tonluk ihracatı bu yılın aynı döneminde 283 bin tona ulaştırdık. Bu durum Çin’in Uzak Doğu pazarlarına da ihracatını azaltması sebebiyle Türk çelik sektörü olarak bu pazarlarda tekrar söz sahibi olmaya başladığımızın büyük bir göstergesidir” dedi.

Basın Bülteni

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