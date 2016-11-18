10 AYDA 9,5 MİLYAR TL'LİK SENET PROTESTO EDİLDİ

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, bu yılın ocak-ekim döneminde 838 bin senedin protesto edildiği, bu senetlerin parasal karşılığının 9,5 milyar TL olduğu bildirildi.

TBB Risk Merkezinin bu yılın ocak-ekim dönemini kapsayan "Protestolu Senetler" raporu yayımlandı.

Rapora göre yılın 10 ayında, protesto edilen 838 bin senedin parasal tutarı 9,5 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla protesto edilen senet adedi yüzde 1,5, senet tutarı ise yüzde 20,8 arttı.

Söz konusu dönemde, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği il İstanbul olurken, bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Konya ve Antalya takip etti. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 28'ini İstanbul, yüzde 10'unu Ankara, yüzde 7'sini İzmir oluştururken, bu oran Gaziantep ve Antalya için yüzde 5 düzeyinde gerçekleşti.

Protesto edilen senetlerin tutar bazında en düşük olduğu iller ise Siirt, Bayburt ve Tunceli şeklinde sıralandı.