0,98 FAİZ, %20 İNDİRİM KONUT ALMANIN TAM ZAMANI

Konut kredi faizlerinin psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekilmesiyle Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul kuruluşları GYODER, İNDER ve KONUTDER güç birliği yaparak geniş kapsamlı bir indirim kampanyasıyla karşılık verdi. Kamu, finans sektörü ve gayrimenkul sektörü daha güçlü Türkiye için el ele verdi. Kamu bankalarının yaptığı indirime elini taşın altına koyarak destek veren gayrimenkul devlerinin açıkladığı kampanya hem sektörü hem de ekonomiyi uçuracak. Kampanyanın detayları, GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas ve Türkiye’nin önde gelen 41 markalı konut üreticisi firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklandı.

Ev almak isteyene 3’lü avantaj

Kampanyayla ev almak isteyen konut alıcısı yüzde 5 peşinat, 120 ay vadeli kredisini 0.98 faizle ve yüzde 20 indirimle alabilecek. Daha geniş kitlelerin konut alabilmelerini hedefleyen kampanya kapsamında ayrıca peşinat yüzde 5’e indiriliyor. Peşin alımlarda ve banka kredili olan alımlarda ise yüzde 20 indirim yapılıyor. Dolayısıyla peşin fiyatına vadeli satışlar başlıyor. Ayrıca kampanya süresi boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı taahhüt ediliyor.30 gün sürecek kampanyada son gün 15 Haziran 2018 olacak. Türkiye’nin en büyük firmalarının en gözde projeleri kampanya kapsamında olacak.

Vatandaşlarımız fırsatları iyi değerlendiriyor

GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konulan tapu harcı ve KDV indirimlerinin ardından, konut kredilerinde Hükümetin çağrısıyla düşürülen faiz oranlarının yaratacağı ivmenin sektörümüzü şaha kaldıracağından hiç şüphe duymuyoruz. GYODER olarak, Türkiye ekonomisinin istikrarının devamı ve güçlenmesi için her zaman olduğu gibi, bu dönemde de sorumluluk almaya ve güçlü adımlar atmaya kararlıyız.

Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan vatandaşlarımız bu tarz fırsatları iyi değerlendiriyor. İNDER ve KONUTDER ile birlikte Hükümetimizin bu son desteğine, biz de yeni bir kampanya ile destek verme kararı aldık. Sektör temsilcileri olarak yeni kampanyamızda, yüzde 0.98 cazip faiz oranına ek yüzde 20 indirim fırsatı sunarak özellikle orta gelir grubuna ev sahibi olma imkanı sağlayacağız. GYODER’in Başkanı olarak, konut almanın tam zamanı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hükümetimiz tarafından verilen destekle yola çıktığımız bu kampanyanın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Bu kampanyayla konut alımının genç kitlelere ulaşmasını istedik

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım “Türkiye ekonomisinin dinamosu inşaat sektörü olarak, konuta ihtiyacı olan vatandaşlarımız için oluşan bu fırsat iklimine İNDER olarak biz de katkıda bulunuyoruz. Sektör olarak elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Her zaman ekonomiyi ve insanlarımızı düşünerek hareket ediyoruz. Türkiye’de inşaat maliyetleri son bir yılda yüzde 22 artarken sektör konut fiyatlarına bunu yansıtmadı. Konut fiyatları İstanbul’da yüzde 6 Türkiye’de ise yüzde 10 arttı. Şimdi bu zamsız fiyatları peşin ve kredili satışlarda yüzde 20 indiriyoruz, peşinatı ise yüzde 5’e çekiyoruz. Çok cazip bir kampanya dönemiyle gençler, yeni evlenenler başta olmak üzere daha geniş kitlelerin bu avantajlardan yararlanmasını istiyoruz. Onlarca başka sektöre destek olan konut sektörümüz ekonominin dişlilerine biraz daha güç versin. Daha güçlü olalım. İstediğimiz zaman nasıl bir olabildiğimizi de bu fırsatla göstermiş olalım istedik” şeklinde konuştu.

Birlikten hep güç doğdu

Üç dernek adına ortak açıklama yapan KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, şunları söyledi; “Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısına gayrimenkul sektörü olarak biz de en güçlü şekilde destek vermek istedik. Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul kuruluşları GYODER, İNDER ve KONUTDER olarak üyelerimizin desteğini alarak %20 indirim ile birlikte daha geniş kitlelere, özellikle gençlere markalı konut fırsatı sunmak için peşinatı %5’e çektik. Başta kamu bankaları olmak üzere konut kredi faizlerinin 0.98’e çekilmesi gayrimenkul sektöründe fırsat doğurdu. Kamu, finans ve gayrimenkul sektörü bir araya geldi. Birlikten güç doğacak, Türkiye kazanacak. Başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Maliye Bakanımız, bankalarımız ve gayrimenkul sektörüne güvenen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Gayrimenkul sektörü Türkiye’yi büyütüyor

Elmas şunları ekledi; “Türkiye gayrimenkul sektörünün 3 önemli kuruluşu olarak gövdemizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğiz. Son olarak 2017 yılında yüzde 8.9 büyüyen inşaat sektörü 2018’de de üretim ekonomisinin 250’den fazla koluna destek vermeye ve istihdam arttırmaya devam edecek. Tüm dünyada inşaat sektörünün önemi giderek yükselirken Türk inşaat sektörü, Çin’den sonra dünyada ikinci olduğumuz tek sektör. Türkiye, en zor zamanlardan gayrimenkul sektörünün itici gücüyle çıkmayı başardı. Geçtiğimiz yıl da hem Maliye Bakanlığımız tapu harcı ve KDV indirimine destek vermişti, hem de kamu bankalarımız konut kredilerine faiz indirimi desteği vermişti. Tüm bu desteklerle biz de gayrimenkul sektörü olarak üzerimize düşeni yerine getirmiştik ve 2017 yılını 1.410.000 konutluk tarihi rekorla kapatmıştık. Bu güç birliği ile de yine Türkiye kazanacak ve yeni bir rekorla 2018 yılını tamamlayacağız.”

Tarihi bir fırsat yaşanıyor

Elmas şöyle devam etti: “Tapu harcı ve KDV indirimiyle başlayan faiz indirimiyle devam eden bu süreç gayrimenkulde bahar havası oluşturdu. Bunun önümüzdeki günlerde iyice canlanmasını ve 2018’i yine satış rekorlarıyla kapatacağımızı öngörüyoruz. Yüzde 14 -15 mevduat faizlerinin olduğu bir ortamda konut kredilerinin aşağı çekilmesi, sübvanse edilerek gerçekleşiyor. Yani bu dönemsel. Buna ilave olarak gayrimenkul firmaları geçtiğimiz yıl yaşanan maliyet artışlarını henüz fiyatlara yansıtmadı. Tüm bu avantajların bir araya geldiği tarihi bir fırsat yaşanıyor. Vatandaşlarımız bu fırsattan çok iyi yaralanmalı.”