Yeni havalimanı 29 Ekim’de açılıyor

Yüzyıllardır Doğu ile Batı arasındaki ticaretin en önemli bağlantı noktası konumunda olan Türkiye, modern İpek Yolu’nu hava trafiğiyle birleştiriyor. Son 10 yıldır yüzde 10’u aşan ortalama yıllık büyüme performansıyla Avrupa’nın en hızlı büyüyen havacılık pazarları arasında yer alan Türkiye’de, 2018 yılının Ocak-Temmuz dönemi yolcu sayısı yüzde 14’lük artışla 120.4 milyona ulaştı. Yıl sonunda bu sayının 200 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2017 yılında 32.41 milyon kişi olarak gerçekleşti, 2018 yılında 40 milyon turistin ziyaret etmesi öngörülüyor. Dünyada en fazla noktaya uçuş yapılan İstanbul’u küresel havacılık pazarının en önemli merkezlerinden biri haline getirecek Yeni Havalimanı, kentin kuzeyinde 76,5 milyon metrekarelik bir alana inşa ediliyor. İstanbul Yeni Havalimanı, 100’e yakın havayolu şirketine ev sahipliği yapıp, 300’den fazla noktaya ulaşım imkanı sunacak. Dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanı terminali olan İstanbul Yeni Havalimanı, ilk fazda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Birbirinden bağımsız operasyon gerçekleştirilebilen 3 bin 750 metre ve 4 bin 100 metre uzunluğundaki iki adet paralel pisti, kargo şehri, bakım tesisleri, hangarları, genel havacılık ve diğer destek yapılarıyla birlikte 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.

YENİ HAVALİMANI 29 EKİM’DE AÇILIYOR

200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı’nın 90 milyon yolcuya hizmet verecek olan ilk terminali 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Dünyanın en büyük havalimanının bütün etapları tamamlandığında 1,5 milyon kișiye istihdam imkanı doğacak. Türkiye’nin yıllık gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 5’i İstanbul Yeni Havalimanı’ndan sağlanacak. görülüyor. Dünyada en fazla noktaya uçuş yapılan İstanbul’u küresel havacılık pazarının en önemli merkezlerinden biri haline getirecek Yeni Havalimanı, kentin kuzeyinde 76,5 milyon metrekarelik bir alana inşa ediliyor. İstanbul Yeni Havalimanı, 100’e yakın havayolu şirketine ev sahipliği yapıp, 300’den fazla noktaya ulaşım imkanı sunacak. Dünyanın tek çatı altındaki en büyük havalimanı terminali olan İstanbul Yeni Havalimanı, ilk fazda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Birbirinden bağımsız operasyon gerçekleştirilebilen 3 bin 750 metre ve 4 bin 100 metre uzunluğundaki iki adet paralel pisti, kargo şehri, bakım tesisleri, hangarları, genel havacılık ve diğer destek yapılarıyla birlikte 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak.

TEMELİ 1 MAYIS 2015 TARİHİNDE ATILDI

İstanbul Yeni Havalimanı’nın ihalesi 2013 yılında DHMİ tarafından Ankara’da gerçekleştirildi. İhale, 22 milyar 152 milyon Euro bedelle Limak-Kolin-Cengiz-Mapa- Kalyon Ortak Girişim Grubu’na verildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi oldu. Havalimanı’na yapılacak olan yatırım bedeli ise 10 milyar Euro’nun üzerinde. Temeli dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 1 Mayıs 2015 tarihinde atılan İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk fazı 3 yıl gibi kısa bir sürede inşa edildi ve hizmete hazır hale getirildi. İstanbul Yeni Havalimanı’nda 1 adet iç hat, 4 adet dış hat olmak üzere 5 adet iskele bloğu bulunuyor. Terminal binasında, 77 adet yolcu biniş kapısı, 143 adet yolcu köprüsü ile birlikte A380 tipi süper jumbo uçaklar da dâhil olmak üzere tüm uçak tiplerine hizmet verilecek. Terminal binasına aynı anda 114 adet dar gövde uçak yanaşabiliyor. Ayrıca 1,4 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu kargo şehrinde 29 adet, ‘Bakım-Onarım’ alanlarında ise 25’i geniş gövde 1’i dar gövde olmak üzere uçak park pozisyonu bulunuyor. Zorlu kış koşullarında uçaklara hizmet verebilmek için, 28 adet de-icing park pozisyonu bulunuyor. Terminal ve destek üniteleri dışında 33 adet mars tipi olmak üzere toplamda 97 adet açık park sahası yer alıyor.

PERAKENDE VE DUTY FREE

Dünyanın en büyük havalimanında, seçkin markalar ve modern perakende konseptiyle harmanlanan benzersiz bir alışveriş deneyimi yolculuk öncesi ve sonrasında İstanbul Yeni Havalimanı’nda yaşanacak. Dünyanın en büyük Duty Free işletmecisi Heinemann ile Unifree ortaklığı 55 bin metrekarelik alanda dünyaca ünlü markaları ve mağazaları 90 milyon ziyaretçi ile buluşturacak.

UÇAK BAKIM HANGARLARI BÖLGESİ

İstanbul Yeni Havalimanı projesinin ilk aşamasında devreye girecek Bakım-Onarım Merkezi ise, iki paralel pist arasındaki bölgede yer alacak 700 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulacak. Ülkemizin gelişen iş kollarından biri hâline gelen Uçak Bakım ve Onarım sektörü İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte Dünyada bu alanda liderliğe ulaşabilecek imkânlara sahip olacak.

İSTANBUL AİRPORT CİTY

İstanbul Yeni Havalimanı projesi ile birlikte dünyada az sayıda örneği bulunan ve Havalimanının yakın çevresinde, kamulaştırma alanı sınırları içinde yer alacak olan “İstanbul Airport City” projesi geliştiriliyor. Bünyesinde oteller, ofisler, alışveriş merkezi ve sosyal yaşam alanları, hastaneler, camiler, okullar ve fuar alanları yer alan İstanbul Airport City Projesi; büyüklüğü, çevreci ve sürdürülebilir tasarımı, zengin bina karması ile sadece havalimanı kullanıcılarına değil bütün bir şehre hizmet verecek. Dünyanın sayılı havalimanlarının çevresinde geliştirilen ve az sayıda örneği bulunan, Türkiye için bir ilk olacak bu şehir modeli gelecekteki havalimanı şehirleri için referans olacak düzeyde inşa edilecek. İstanbul Airport City projesi kapsamında dört ana geliştirme bölgesi mevcut: Ana Terminal bitişiğindeki “Merkez Bölge”, İhsaniye Metro istasyonundaki “Doğu Bölgesi”, Doğu-Batı pistinin Kuzeyindeki “Lojistik Bölge” ve 2. Terminal binası ile birlikte gerçekleştirilecek “T2 Bölgesi”. Konum itibariyle, Merkez bölge yatırımlarının 2018 yılı içinde başlaması ve kısa sürede tamamlanarak havayolu şirketleri, havalimanı kullanıcıları öncelikli olmak üzere kullanıma açılması hedefleniyor.

H. KADRİ SAMSUNLU: 29 EKİM’DE AÇILACAK

29 Ekim 2018’de dünyanın en büyük çaplı havalimanı taşınmasının gerçekleştirileceği İstanbul Yeni Havalimanı’nda hazırlıklar için sona geliniyor. Kusursuz bir taşıma operasyonu için her detayı düşündüklerini belirten İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, havalimanını 29 Ekim’de açmak için çalışmaların tüm hızla plan ve programa uygun olarak, devam ettiğini belirterek, “İstanbul Yeni Havalimanı’na yapılacak olan taşınma bugüne kadar dünyada yapılan en büyük havalimanı taşınması olacak. Dünyada 45 km uzaklığa taşınmış başka bir havalimanı yok. Yeni Havalimanı’na gerçekleşecek taşınma süreci ile ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Geldiğimiz aşamada operasyona hazırlık sürecinde başta THY olmak üzere havayolları, yer hizmetleri ve diğer paydaşlarımıza havalimanına alışabilmeleri için verdiğimiz eğitimleri tamamladık” diye konuştu.