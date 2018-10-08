SIEMENS, ‘SINAMICS S210’U görücüye çıkardı

Özelliklerini, doğadaki en yüksek manevra kabiliyeti, denge ve konum hassasiyetine sahip ‘arı kuşları’nın dinamikliğinden alan Siemens’in yeni servo sürücü ailesi SINAMICS S210, yüksek hız, hassas pozisyonlama ve dinamik kontrol gerektiren sistemler için tasarlandı. Siemens, yeni servo sürücü ailesi SINAMICS S21O’u, Abant Palace Otel’de düzenlediği lansmanla görücüye çıkardı.

HAREKETİNİ DOĞADAN ALIYOR

Sinamics S210 servo sürücü ailesi, endüstri sektöründe paketleme, pres besleme, paletleme ve sarıcı/çözücü gibi yüksek performans gerektiren makinalar için özel olarak tasarlandı. Kullanıcı dostu programlama ara yüzü Webserver ile devreye alınma aşamasını kolaylaştıran S210, Profinet haberleşmesi ile hızlı ve güvenli bir veri alışverişine imkan sunuyor. 1 faz 220V, 3 faz 220V ve 400V besleme seçeneklerine sahip olan ürün, 7kW’a kadar geniş güç aralığıyla bir çok servo uygulamasında ihtiyacı karşılıyor.

DİNAMİK YAPISI DİKKAT ÇEKİYOR

Sinamics S210 ürününün arı kuşları ile özdeşleştirilmesinin arkasında yüksek hız ve mükemmel bir denge kabiliyetine sahip olması yatıyor. Servo sistemlerin hız performansı saniyede ortalama 60 ila 80 kez kanat çırpabilen arı kuşlarıyla benzerlik taşıyor. Servo sürücülerdeki hassas pozisyonlama ve yüksek dinamik özellikleri de mükemmel bir dengeleme ile havada sabit kalabilen ve gerektiğinde geri geri uçabilen arı kuşlarının performansıyla yarışır nitelikte. Sinamics S210, sürücü motor arasında frenleme kablosu, güç kablosu ve sinyal kabloları için ayrı ayrı kabloların kullanılmasına gerek olmaksızın tek kablo ile bağlantı avantajı sağlıyor.

SİNAMİCS S210’UN TEMEL ÖZELİKLERİ

* Tek kablo bağlantı

* Dinamik/kompakt motor seçenekleri •Profinet IRT haberleşme

* Webserver

* TIA entegrasyonu

* Dahili güvenlik fonksiyonları (PROFIsafe seçeneği)

Tek kablo bağlantı: Servo uygulamalarında kullanıcıları en çok zorlayan noktalardan birisi motor ve sürücü arasındaki farklı tip kabloların tedariği ve kullanımı. Özelikle motordaki fren kabloları, enkoder kabloları ve güç kablolarının ayrı ayrı tedarik edilmeleri buna örnek verilebilir. Sinamics S210 esnek kablo seçeneğiyle hareketli uygulamalarda yüksek performans sunuyor. Dinamik/kompakt motor seçenekleri: Sinamics S210 servo motorlarında (1FK2 serisi), kompakt ve dinamik seçenekleri bulunuyor. Uygulama ve kullanıcı ihtiyacına göre mutlak enkoder (single-turn absolute & multi-turn absolute) seçeneğiyle avantajlar sunuyor. Frenli / frensiz, IP64 / IP65 gibi farklı seçeneklerle esneklik sağlıyor. Profinet IRT haberleşme: Endüstride kullanılan makinalarda hız, rekabette gittikçe önemli hale geldi. Haberleşmenin de benzer şekilde hızlı ve güvenli olması talep ediliyor. Siemens Sinamics S210 serisi sürücüler, haberleşme olarak Profinet IRT protokolüyle bu ihtiyacı karşılıyor. Sinamics S210 ailesi, Siemens kontrolörleriyle (S7-1200, S7-1500/T, Simotion) uyumlu olup kullanıcıların ihtiyacı olan yüksek performansı sunuyor. Webserver: İlave bir yazılıma ihtiyaç duymadan internet aracılığıyla Webserver üzerinden kolayca devreye alınabilmesi, Sinamics S210’u birçok servo sürücüden ayıran özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. TIA entegrasyonu: Sinamics S210’un Siemens TIA portal yapısına uyumlu olması PLC, sürücü gibi farklı ürün gruplarının tek bir yazılım altında kontrolüne ve ayarlanmasına olanak sağlıyor. Bu da kullanıcılar için hızlı ve kolay bir devreye alma imkanı sunuyor. Startdrive programı ile kolay bir şekilde programlanabiliyor. Dahili güvenlik fonksiyonlar: Özellikle makina imalatçıları için hem çalışanı hem de makinayı korumayı hedefleyen güvenlik konusu oldukça önemli. Sinamics S210’da dahili olarak bulunan güvenlik fonksiyonları - STO (Safe Torque Off) ve SS1 (Safe Stop1) ve ihtiyaca göre seçilebilen gelişmiş güvenlik fonksiyonları güvenli bir kontrol imkanı sunuyor. Özellikle PROFIsafe özelliğiyle Profinet üzerinden haberleşmeyi de güvenli hale getiriyor.