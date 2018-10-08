JAPON PRENSESİ AKİKO MİKASA’NIN TÜRKİYE SEVGİSİ

Japonya imparatorluk ailesinden akademik ve tarih araştırmacı kimliğiyle tanınan Prenses Akiko Mikasa, 9 Eylül tarihinde ülkemizi ziyaret etti. Japon minimalizminin etkisinin görüldüğü mütevazi tarzıyla Prenses Mikasa, Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde bir tırnağına Japon, bir tırnağına Türkiye bayrağını boyadığı sevimli süslemesiyle herkesin gönlünü kazandı ve dikkatleri üzerine topladı. Bu genç prensesin Türkiye’ye karşı olan sevgisinin bir göstergesiydi. Peki kimdir Prenses Akiko? Prenses olmasının yanı sıra onu bu kadar etkileyici kılan özellikleri, başarıları nelerdir? Onu yakından tanıma gibi bir şansımız olmasa da, genel bilgilerle başarılı bir Japon Prensesi’nin hayatına, ailesinin nereden geldiğine ve ülkesine göz atabiliriz. Büyüleyici gelenekleri ve başarılarıyla Japonya dünyada farklı bir yere konumlandıracağımız bir ülkedir. Sanatı, bilim ve teknolojisi, mimari, kültür ve dini kısacası nereden baksak köklü ve yoğun bir yapıya sahip ülke yüzyıllarca dışa kapanmasının ardından, 18. yy ile beraber tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Peki böyle bir ülkeyi kimler yönetmiş ve onun güzelliğini kimler korumuş? Efsaneye göre İÖ 660 yılında Japonya’nın temelini İmparator Jimmu atmış. Jimmu bu efsanede güneş tanrıçası Amaterasu’nun soyundan geliyor. Japonya’nın bayrağındaki Güneş de Tanrıça Amaterasu’yu sembolize ediyor. Japonya’nın ana dini olan Shinto’ya göre Amaterasu, kutsal çift İzanagi ve İzanami’nin yarattığı Shinto tanrılarından. Bu efsaneye göre Japonya kıtası İzanagi’nin mızrağını suya daldırmasıyla yeryüzünde oluşur. İzanagi, Yomi adındaki yeraltı dünyasına ölü İzanami’yi görmek için temizlenerek girerken İzanami’nin bedeni tarafından takip edilir. Amaterasu, Güneş ve Evrenin Tanrıçası bu esnada İzanagi’nin sol gözünden akan yaştan, Ay ve gece Tanrısı Tsukuyomi sağ gözünden akan yaştan ve Susanoo, Okyanusların Tanrısı da İzanagi’nin burnundan akan yaştan doğar. Gel zaman git zaman Amaterasu ve Susanoo kardeşler olarak büyük bir kavgaya tutuşurlar. Amaterasu, bu kavganın ardından kendini Ama-no-Iwato (Kutsal Kaya Mağarası)’ ya kapatır. Yeryüzünü karanlık ve kaos kaplar. Diğer tüm Tanrı ve Tanrıçalar mağaranın girişinde toplanıp Amaterasu’yu dışarıya çıkarmak için bir kutlama başlatırlar.

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