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ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın kızı Elif Nur Uçma ile Ekovitrin Medya Grubu Kurucu Ortağı ve Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak’ın oğlu Ahmet Alper Koçak hayatlarını birleştirdi. Beylerbeyi Sarayı’nda gerçekleştirilen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın kızı Elif Nur Uçma ile Ekovitrin Medya Grubu Kurucu Ortağı ve Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak’ın oğlu Ahmet Alper Koçak hayatlarını birleştirdi. Beylerbeyi Sarayı’nda gerçekleştirilen nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:05
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ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın kızı Elif Nur Uçma ile Ekovitrin Medya Grubu Kurucu Ortağı ve Ekovitrin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak’ın oğlu Ahmet Alper Koçak, İstanbul Beylerbeyi Sarayı’nda gerçekleştirilen nikah töreni ile dünya evine girdi. Genç çiftin nikah şahitliğini törene eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Nikah şahitleri arasında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27’nci TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve işadamı Cevat Olçok da yer aldı. Elif Nur Uçma ve Ahmet Alper Koçak’ın nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı.

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Son Güncelleme: 08.10.2018 14:07
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