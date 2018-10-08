TÜSİAD’ın ‘şeffaf tedarik zinciri’ odaklı “Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri” etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla, 18 Eylül 2018 tarihinde TÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmaları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik tarafından gerçekleştirildi. Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte olduğu bu zorlu dönemde, sanayinin dijital dönüşümünün önemine dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Türkiye bir kez daha zor bir dönemden geçiyor. Dönemin ağrısı, sancısı en çok ekonomide hissediliyor. Ekonomideki ağrı ihmale gelmez. Çünkü ağrı bazı şeylerin doğru gitmediği anlamında bizi uyaran hayati bir ikaz sistemidir. Hipokrat milattan önce 5. yüzyılda ‘Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır’ demiş. Ekonomimizdeki ağrıyı dindirmek için yeniden dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme sürecine süratle dönmemiz gerekiyor. Kuşkusuz bunun en önemli dinamosu güçlü ve yetkin bir Türkiye sanayisi. Yıllar içerisinde bu alanda önemli gelişmeler kaydettik. Ancak Türkiye sanayisi halen ağırlıkla düşük ve orta-düşük teknoloji ile üretim yapıyor. Daha önce de birçok kez dile getirdiğimiz üzere, artık bizim yüksek kalitede üretime geçmemiz gerekiyor” dedi.

“ORTA TEKNOLOJİ TUZAĞINDAN KURTULMALIYIZ”

Erol Bilecik, şöyle devam etti: “TÜSİ- AD olarak biz, orta teknoloji tuzağından kurtulmanın çaresini 4. Sanayi Devrimi’nin ülkemizde de gerçekleşmesi olarak tanımlıyoruz. Bunun en önemli adımlarından biri, dijital dönüşüm yolculuğunda şirketlerimizin doğru ve sistematik adımlar atmalarını sağlamak. Bu hedefimizde başarıya ulaşmamızın olmazsa olmazı, dönüşümü destekleyecek ekosistemi bütüncül bir şekilde tesis etmek. Bu amaçla önerdiğimiz bir modeli de (Kümelenme Tabanlı Mükemmeliyet Merkezi) Sayın Bakanımızla paylaşma fırsatını bulduk. Bu modelin, Sayın Bakanımızın desteğiyle ve ekibinin katkılarıyla ülkemizin kalkınma süreçlerine fayda sağlayacağına inanıyoruz.” TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri etkinlikleri ile; Sanayide dijital dönüşüm alanında ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalar açısından farkındalık yaratılması, Sanayinin dijital dönüşümünün tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesi için bu dönüşüm sürecinde nelere gereksinim duyulduğunun ve etkilerinin tartışılması, Türkiye ve dünyadaki iyi örneklerin paylaşılması ve Teknoloji üreticilerinin kullanıcılar ile bir araya gelmesi amaçlanıyor. Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri’nde bugüne kadar yatay-dikey entegrasyon ve artırılmış gerçeklik temalarına odaklanıldı. E