"E-MİKRO MARKAMIZLA İDDİALIYIZ"

Geniş müşteri portföyü ve ürün yelpazesine sahip olan Mikro Yazılım, kurulduğu 1988 yılından bu yana kurumsal ticari yazılım alanında en hızlı büyüyen şirketlerden birisi oldu. Ürünleri; otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektörde iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirmeyi başaran Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye’de ve Türkiye sınırlarının ötesinde 105 bini aşkın işletmeyle buluşturmayı başardı. Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, e-Fatura konusunda sundukları çözümleri ve hedeflerini Ekovitrin’e anlattı.

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