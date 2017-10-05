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Sinpaş’tan dev proje “FİNANS ŞEHİR”

05 Ekim 2017 Perşembe 17:23
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Yenilikçi projeleriyle Türkiye’de gayrimenkul sektörünün öncülüğünü üstlenen Sinpaş Yapı, dünyanın yeni finans üssü İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin yanı başında, az katlı mimarisi ve sıcak sokak konseptiyle yepyeni bir proje olan “Finans Şehir”i hayata geçiriyor.

Sinpaş'tan dev proje 'FİNANS ŞEHİR”
Londra, New York, Dubai gibi dünyanın önde gelen finans merkezlerinde örneği olan ‘finans dünyası içindeki zengin yaşam’ konsepti, Sinpaş Finans Şehir ile İstanbul’da hayat buluyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne yürüme mesafesinde konumlanan Sinpaş Finans Şehir; ‘birlikte yaşama’ ve şehri tüm dokularıyla deneyimleme kavramlarına odaklanan ‘şehirli’ konseptiyle tasarlandı. Elit ve seçkin detaylarıyla şehrin enerjik dokusunu ve sıcaklığını yaşatmayı hedefleyen Sinpaş Finans Şehir, yerli ve yabancı iş dünyasına yeni ve özgün bir yaşam tarzı vadediyor. Sinpaş Finans Şehir’ in merkezi konumu ve bu özel konsepti, aynı zamanda hızla değer kazanacak çok güçlü bir yatırım potansiyeli sunuyor. Ön talep süreci başlayan Sinpaş Finans Şehir, şimdiden çok yoğun ilgi gördü. Gayrimenkul sektöründe daima yeniliklere imza atan Sinpaş Yapı, tüm detayları titizlikle çalışılmış en yeni projesi Sinpaş Finans Şehir ile herkesin ilgisini çekecek yepyeni bir konsepti İstanbul’a armağan ediyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin kalbi işlevini görecek, dünyanın en önemli yatırım üslerinden biri olarak planlanıyor. Sinpaş Finans Şehir, Finans Merkezi’nin yanı başında toplam 2 bin 750 konuttan oluşuyor. Ayrıca home ofi s, ticari alanlar ve 36 bin 500 metrekarelik dev bir şehir parkından oluşan konseptiyle ‘şehirli, modern ve zengin’ bir yaşam sunuyor. Tamamlanmasının ardından 50 bine yakın beyaz yakalı çalışana istihdam sağlaması beklenen Uluslararası İstanbul Finans Merkezi’nin en yakın komşusu olan proje şehrin merkezinde yaşayıp şehir hayatından keyif alanların tercihi olacak.


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