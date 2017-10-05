Rekabette fark yaratıyor

IQ Alüminyum, bayilik sistemi ile çalışırken önce teknik ekipler aracılığıyla bayilerine kapsamlı bir eğitim veriyor. Müşterilerden ve bayilerinden olumlu geri dönüşler alan IQ Alüminyum Sistemleri, rakiplerinden sıyrılarak sektöre yön veriyor. 2014 yılından bu yana sektördeki çalışmaları ile adından söz ettiren IQ Alüminyum Sistemleri, Deceuninck kalitesi ile fiyat performansı ve ömür bileşiminde rakipsiz olma yolunda ilerliyor. Kurumsal yapısı ile üretim aşamasından tüketiciye ulaştırma sürecine kadar büyük bir sorumlulukla ilerleyen IQ Alüminyum Sistemleri, mükemmelleştirme politikası ile her zaman tercih edilen bir kuruluş olmayı temel ilkesi olarak sayıyor. Sürme sistemleri, açılır sistemler, menfez, güneş kırıcı, skylight ve cephe sistemlerinde 21 serisi bulunan IQ Alüminyum Sistemleri; yüksek yalıtımlı, uzun ömürlü, kaliteli, dayanıklı, geri dönüştürülebilir tasarımları ve çevreci olması sebebiyle yaşam alanlarında öncelikli olarak tercih ediliyor. Ayrıca, çok geniş renk yelpazesi ile de müşterilerine sınırsız seçenek sunuyor.