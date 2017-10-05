Novawood, geleneksel çamı teknoloji ile buluşturuyor

Novathermowood çam cephe- ler, geçmişten günümüze ka- dar kendine yer bulmuş çam ağacının inovatif bir yansı- ması olarak doğa ile bütünleşiyor. No- vawood, ‘Çam Cephe Ekstra’ ve ‘Çam Cep- he A Kalite’ serisini, yapılarda çamı tercih edenlerin farklı isteklerini karşılamak için geliştirilmiş ürünler olarak sunuyor. CEPHELERE ARTI GÖRSELLİK SUNUYOR Alışılagelmiş çam ağacı karakteristi- ğinden farklı görünüm sunan Novather- mowood Çam Cephe Ekstra kaplamala- rı, çam ağacının dokusunu isteyen ancak olarak geliştirildi. Dokusu ile çam ağacı- nın görsel zevkini sağlayan ürün, gele- neksel olanı farklı bir bakış açısı ile yo- rumluyor. Novathermowood Çam Cephe Ekstra kaplamaları diğer ağaç türlerinde olduğu gibi üstün yalıtım ve dayanıklı- lık sunuyor. Novawood tarafından titizlik- le üretilen Novathermowood Çam Cehpe Ekstra kaplamalar sıra dışı tercihler için özenle hazırlanıyor. Ahşabın içerisindeki reçineyi ve eks- tra aktif maddeleri arındıran Novawood, Çam Cephe A kalite kaplamalarla çamın dokusunu korurken işlevselliğini artırı- yor. Doğayla eşsiz uyumu, hava şartları- na mükemmel adaptasyonu ve fayda-ma- liyet dengesi Novathermowod Çam Cephe A Kalite ürünleri yapılarınız için özenle üretiliyor. Budaklı yapısı, geleneksel ola- nı sevenlerin tercihi olurken Novather- mowood Çam Cephe yapılar için ekono- mik çözümler sunuyor.