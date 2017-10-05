Nivo projeleri Körfez yatırımcısıyla buluştu

athay Group, Nivo İstanbul projesinin Suudi ortağı Neba A.Ş ve Nivo Ataköy’ün Dubaili ortağı Liderlik Development’la güçlerini birleştirerek Ortadoğu rüzgârını arkasına almak için Körfez’e yelken açtı. Katar, Riyad ve Abu Dhabi fuarlarının ardından ikinci kez Cityscape Dubai’ye katılan Nivo Projeleri, Körfez’de oldukça ses getirdi ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da Cathay Group standını ziyaret ederek Cathay’ın halen devam eden projeleri ve yatırım planları hakkında bilgi aldı. Bakan Mehmet Özhaseki Cathay’ın yabancı sermayeyi ülkemize getirerek birlikte proje gerçekleştirmesinden ayrıca memnunluk duyduklarını ifade etti



“TÜRKİYE’YE YATIRIMIN AVANTAJLARINI ANLATIYORUZ”

Suudi Arabistan, BAE ve Katar gibi Körfez ve Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve Almanya’da da uluslararası yatırımcılarla tanıtım toplantıları düzenleyen Cathay Group, Nivo Projeleri ile İstanbul’a yatırım yapmanın önemini ve avantajlarını vurguluyor. Avrupa’da yaşayan Türkler’in yanı sıra Körfez ve Ortadoğu bölgesinden gelen bireysel yatırımcılardan oluşan geniş ve nitelikli müşteri portfoyüne İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa bölgesini de ekliyor.



“İSTANBUL’UN MARKA DEĞERİ TARİHİNDEN GELİYOR”

Cathay Group Nivo Projeleri ile İstanbul’un medeniyetlerin mirasını taşımasının en büyük hazine olduğuna dikkat çekiyor. Cathay Group Yönetim Kurulu üyelerinden Okan Süha Yıldırım ise İstanbul’un binlerce yıllık tarihi eserlerin merkezi olduğundan ve tarihi yaşatan şehirlerin marka değerini artırdığından bahsederek İstanbul’un dünyanın marka değeri en yüksek kentleri arasında yer aldığını belirtti. Çarpık kentleşmesine rağmen İstanbul’un çok güzel bir kent olduğunu ve inanç coğrafyasının doğal merkezi olması gibi tarihi bir misyonunun da olduğunu ekledi. Tüm bu parametreler ışığında bakıldığında İstanbul’da yabancı yatırımcı oranının yüzde 3’e bile ulaşamamış olmasını belirterek bu durumun daha çok yol gidilmesi gerektiğinin göstergesi olduğu tespitinde bulundu.



NİVO İSTANBUL VE NİVO ATAKÖY 2018’DE TAMAMLANIYOR

Nivo Projeleri, mimari ve teknolojik özelliklerinin yanı sıra eşsiz lokasyonu, çevreci yaklaşımları ve yatırımcılarına sunduğu avantajlarla göz dolduruyor. 6 blok ve yaklaşık bin 400 üniteden oluşan Nivo İstanbul, Basın Ekspres yolu Halkalı Kavşağı üzerinde 7 Parsel, 45 dönüm arazi üzerinde bir kentsel dönüşüm projesi. Nivo İstanbul’da kaba inşaatın yüzde 50’si tamamlanmış olup 1 blok uluslararası bir rezidans tarafından ‘serviced apartments & extended stay’ olarak işletilecek olup 3 blok homeofis, 2 blok ise konut olarak hayata geçirilecek. Çevresiyle bütünleşik bir yaşam sağlayacak projenin bitişiğinde ise Kirazlı-Halkalı metro hattı üzerindeki Fatih istasyonu yer alıyor; semte ve trafik ile yaya giriş çıkışına açık olup, içerisinde 25 bin metrekare büyüklüğünde bir alışveriş caddesi bulunduracak