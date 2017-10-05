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Mutfakta klasik formlara modern bir yorum: İntema Vega

05 Ekim 2017 Perşembe 15:32
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Evlerin şüphesiz en sevilen mekanlarından biri de mutfaklar…

Mutfakta klasik formlara modern bir yorum: İntema Vega
Mutfak denince akla gelen birçok model arasında klasik tarz ise çoğu insanın vazgeçilmezi. Mutfağında klasik formlardan vazgeçemeyenlerin tercihi İntema Vega koleksiyonunda, mat lake ve doğal ahşap seçenekleri yer alıyor. Kusursuz işlevselliği klasik zevklerle bir araya getiren İntema, özgün tasarımlı mutfak modelleri ile göz dolduruyor. İntema Aura koleksiyonu günümüz trendini klasik formlarla birleştiriyor. Böylelikle mutfakta zarif ve sade bir şıklık tercih edenlerin yüzünü güldürüyor.

KLASİK SEVENLER İÇİN BENZERSİZ BİR MODEL
İntema Aura modelinde pastel mavi, fuşya, sahra, kum grisi, deniz mavisi ve şeftali gibi birçok farklı renk seçeneği bulunuyor. Klasik tarzı ile evlere zarif bir görünüm kazandıran model göz alıcı tasarım detayları ile de öne çıkıyor. Üç farklı ahşap kaplama seçeneği ise mutfağa doğal bir hava katıyor.
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