MİLKENT iç piyasada büyümeyi hedefliyor

Milkent firma sahibi Yıldırım Özbek, ürünlerinin helal, HACCP, ISO 22000 gibi sertifikalara sahip olduğunu söyleyerek, “Ürünlerimiz çocukların tükettiği ürünler. Bu yüzden renklendirici, tatlandırıcı ve glikoz benzeri ürünleri kullanmadan üretim gerçekleştiriyoruz. Bu konuda hem memleketimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz hem de firmamızın katma değeri yüksek ürünlerle tanınmasına çalışıyoruz” dedi. Milkent olarak yeni bir fi rma olduklarını, 2 yıl önce faaliyetlerine başladıklarını söyleyen Özbek, “Ürünlerimizin, know-how’u bize aittir. Yerli veya yabancı bir şirketten alınmış değil, fi rmamızın geliştirdiği ürünler. Şekil olarak dondurma külahına benzeyen fakat içerisi çikolata, üzeri sürpriz kapsül ve kapsül içerisinde oyuncak olan, kendi Ar-Ge’mizde geliştirdiğimiz ürün, fi rmamızın en önem verdiği üründür. Yerel, Avrupa ve dünya çapında patent haklarını koruma altına aldığımız ürünümüz. Bizim amiral gemimizi bu ürün oluşturuyor. Bunun dışında krem çikolata, kekler ve drajelerimiz var. Şu anda yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz, Türkiye piyasasında henüz yokuz fakat bu konuda çalışmalara başladık” diye konuştu.



“ULUSAL MARKET ZİNCİRLERİYLE TEMAS HALİNDEYİZ”

1997 yılında Bosna Hersek’te yatırım yaparak, bisküvi ve çikolata grubunda oldukça geniş üretim yelpazesi ve pazar payıyla faaliyetlerde bulunduklarını belirten Özbek, “Bu faaliyetlerimiz 10 yıl kadar devam etti. O dönem pazar payımız yüzde 65 civarındaydı ve şimdi orada edindiğimiz tecrübeyi Türkiye’ye taşıyıp üretim gerçekleştirerek, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika olmak üzere 4 kıtaya ürün sevk ediyoruz. Yurtiçinde de çalışmalarımız sürüyor, ulusal market zincirleriyle temas halindeyiz, en ücra köşedeki bakkala kadar ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



“PALM YAĞI OLMAYAN KREM ÇİKOLATAYI İLK ÜRETENLERDENİZ”

Palm yağının Malezya ve Endonezya kaynaklı bir ürün olduğuna değinen Özbek, “Dünyadaki hakim güçlerin başlattığı kampanyayla palm yağı haksızlığa uğruyor. Biz de ne ülke ne de fi rma olarak bunun karşısında durabilecek güçte değiliz. Bu kampanyayla tüketici tercihleri de bundan yana olduğu için Türkiye’de palm yağı olmayan krem çikolatayı üreten ilk fi rmalardan birisiyiz. Yakında ihracatına da başlayacağız. Şu anda palm yağı içermemesi yanında glikoz, tatlandırıcı ve renklendirici bulunmaması nedeniyle çocukların ve ebeveynlerin kullanabileceği en zararsız ürünleri yaptığımızı söyleyebiliriz” dedi. Üretim teknolojileri ve teknik kapasite bakımından Türkiye’de konusunda en önemli fi rmalardan birisi olduklarının altını çizen Özbek, şöyle devam etti: “Teknik kapasite olarak büyük bir fi rmayız fakat şu an yeni fi rma olduğumuz için satışlarımız kapasitemizin altında. Her geçen gün ihracat yaptığımız ülke sayısı artmakta, doğal olarak kapasite kullanımımız da artıyor. Yakın zamanda inşallah Türkiye piyasasına da büyük zincir marketler vasıtası ile gireceğiz ve rafl arda Milkent ürünleri, özellikle Dippo Fun tüketici ile buluşacak.”