Hafız Mustafa, yurtdışına açılıyor

1864 yılında İstanbul Bahçekapı’da kurulan Hafız Mustafa Şekerlemeleri, günümüzde 7 şubesiyle faaliyetlerine devam ediyor. Markayı dört kuşaktan sonra devralan Hacı Avni Ongurlar, ‘Hafız Mustafa’ kalitesini oğullarıyla beraber devam ettiriyor. Özellikle 2018 yılında yurtdışında mağaza açarak yurtdışına açılmayı hedefleyen Hafız Mustafa Şekerlemeleri, temkinli ve düşünerek büyümeden yana. Kağıthane’de 5 bin metrekarelik alanda üretim yapan Hafız Mustafa Şekerlemeleri, kaliteye herşeyin üstünde önem veriyor. Hafız Mustafa Şekerlemeleri Firma Sahibi Hacı Avni Ongurlar, ‘Hafız Mustafa’ markasının kuruluş öyküsünü, ulaştıkları şube sayısını ve hedefl erini EKOVİTRİN’e anlattı.

Hafız Mustafa Şekerlemeleri’nin kuruluş öyküsünü kısaca anlatır mısınız?

‘Hafız Mustafa’ markasının ismi nereden geliyor?

Hafız Mustafa Şekerlemeleri, 1864 yılında İstanbul Bahçekapı’da kuruldu. Sultan Abdülaziz Han döneminde akide şekeri ve poğaça üretimine başlandı. Daha sonrasında ürün yelpazesi geliştirilerek, pasta, muhallebi ve baklava çeşitleri de üretime dahil oldu. Dört kuşak devam ettikten sonra markayı biz devraldık. Ben ve oğullarım, Hafız Mustafa markasını daha geliştirerek, 7 şubeye ulaştırdık. Hafız Mustafa, babasının şekerleme dükkanına giderek akide şekeri yapıyordu, yani babasına yardım ediyor du. Hafız Mustafa, aynı zamanda da müezzinlik yaptığı için dükkanın ismi ‘Hafız Mustafa’ oldu.

Günlük üretim kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz? Mağazalarınızda en çok hangi ürünler tercih ediliyor?

Kağıthane’deki fabrikamız 5 bin metrekare alanda üretim gerçekleştiriyor. Baklava, kadayıf, künefe, lokum, pasta, muhallebi ve hamur işleri üretiyoruz ve bunların hepsinin ustaları ve çalışanları ayrıdır. Her gün 400’den fazla çeşit ürünün üretimini yapıyoruz. Her ürünümüzün ayrı ayrı sevenleri var ama en çok baklavalarımız tercih ediliyor. Zaman zaman ihracat da yapıyoruz. Daha önce Çin, Hindistan ve Dubai’ye ürün gönderdik, daha çok lokum tercih edildi. Çünkü fabrikamızın kapasitesi buna müsait.



Hafız Mustafa Şekerlemeleri olarak ileriye yönelik hedefl erinizden bahseder misiniz?

Yurtdışına açılmayı hedefliyoruz. Avrupa, Dubai veya Arabistan’da mağaza açmak gibi bir düşüncemiz var. Çünkü Cezayir, Fas, Mısır, Dubai, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerden çok teklif alıyoruz. Temkinli ve düşünerek büyümeden yanayız. Hızlı büyümek adına kaliteden asla ödün vermek istemiyoruz. 12 yılda şube sayımızı 6 tane artırdık.



Müşteri memnuniyeti ve gıda güvenliği konusunda ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Mağazalarımızda sürekli bir gıda mühendisi bulunuyor. Gıda mühendislerinin denetimi altında üretim yapıyoruz. Ayrıca üretimde kullanılan ürünlerimizin hepsinin analizleri yapılıyor. Analizler sonucunda ‘üretime uygundur’ ibaresi alındıktan sonra üretime geçiyoruz. Kaliteye herşeyin üstünde önem veriyoruz.