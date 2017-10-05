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Emsan, Zuchex’ten memnun ayrıldı

05 Ekim 2017 Perşembe 15:11
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Emsan, mağazacılığın yanı sıra bayi ağı ile de büyüyen bir marka. Her yıl bayi ağına yeni bayiler katarak Türkiye coğrafyasının yüzde 97’sinde müşterileriyle buluşan Em- san, Züchex 2017 fuarına katılarak fuardan memnun ayrıldı.

Emsan, Zuchex'ten memnun ayrıldı
Emsan Genel Müdürü Uğur Kaymak, Züchex 2017 fuarına katıldıklarını ve müşterilerinin ilgisinden dolayı çok memnun olduklarını söyleyerek, “Züchex fuarı bizim için çok önemli çünkü yeniliklerimizi fuarda sergileme şansına sahip oluyoruz. Yaptığımız son piyasa araştırmalarında tüketicilerimizin bizden beklentilerini tekrar gözden geçirdik ve buna göre yeniden stratejimizi belirledik. Bu strateji bağlamında da logomuzu ve ürünlerimizi gençleştirdik. Züchex 2017 fuarında da bu değişikliği tüketicilerimize tanıtma fırsatı bulduk, müşterilerimizin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok memnunuz” dedi. 

“KALİTEDEN TAVİZ VERMİYORUZ”
2017 yılında özellikle ‘evlilik paketleri’ üzerine odaklandıklarını belirten Kaymak, “Kaliteden taviz vermeden müşterilerimizin satın alma gücüne uygun paketler oluşturduk. Fuarda iki önemli paketi müşterilerimize tanıttık. Kaliteli yemek takımlarımızı paslanmaz çelik tencere setleri, çatal bıçak kaşık ve kahvaltı takımları ile birleştirdik. Bu ürünler, her yaştan müşterilerin beğenebileceği, ev hanımlarının mutfakta kendilerini rahatlıkla ispat edebileceği ve güvenle sofralar kurup bunları dostları ve eşleriyle paylaşabileceği sofralar kurmalarına olanak tanıyan ürünler” diye konuştu. Emsan’ın mağazacılığın yanı sıra bayi ağı ile de büyüyen bir marka olduğuna değinen Kaymak, “Her yıl bayi ağımıza yeni bayiler katarak Türkiye coğrafyasının yüzde 97’sinde müşterilerimizle buluşuyoruz. Müşterilerimize ulaşmak için bir yandan satış kanalında büyürken bir yandan da e-ticaret alanında büyüyoruz. E-ticaret kanalında bu yıl çok yatırım yaptık ve e-ticaret, bizim için çok iyi bir satış kanalı. Çünkü e-ticaret kanalında çok hızlı bir şekilde tüketicinin ürünümüz hakkında ne düşündüğünü, bizden ne beklediğini öğrenebiliyoruz. Önümüzdeki dönem e-ticaret çalışmalarının daha da artacağı ve AVM’ler içerisindeki mağazacılığın yaygınlaşacağı bir dönem olacak” şeklinde konuştu. Avrupa’da yoğun olarak bulunan bir marka olduklarının altını çizen Kaymak, şöyle devam etti: “Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Avusturya’da yoğun olarak bulunuyoruz. Çevre ülkelerdeki sıkıntılar nedeniyle bu ülkelerdeki pazarlama çalışmalarımıza bir müddet ara verdik. Dolayısıyla yüzümüzü biraz Avrupa’ya biraz da Kuzey Afrika’ya çevirdik. Kuzey Afrika ve Avrupa ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz, bu arada Ortadoğu, Suudi Arabistan, Dubai ve Körfez ülkelerinde bayilik çalışmalarımız hızla ilerliyor. Yakın coğrafyada ülkelerdeki çalkantılar da kısa sürede sona ererse oradaki çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.”
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