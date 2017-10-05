Baktat dünya markası olmayı hedefliyor





Çorum Sungurlu’dan 1960’lı yıllarda Almanya’ya işçi olarak giden Adıgüzel Baklan’ın 5 erkek çocuğu olan Halil, Mustafa, Ali, Muharrem ve Kadir Baklan kardeşler tarafından 32 yıl önce temelleri atılan Baktat Şirketler Grubu, bugün 54 ülkeye ihracat gerçekleştiren 3 bin 200 farklı çeşit gıda ürünü üreten, Türkiye’de 6 ve Almanya’da 6 olmak üzere 12 şirketi bünyesinde barındıran, Türkiye’de üretim gerçekleştiren 6 entegre tesise sahip olan dev bir gıda grubu haline geldi. Baktat Grubu’nda yönetici olarak görev yapan Baklan ailesinin 2. kuşak fertleri İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde üniversite öğrenimi gören gençlerden oluşuyor. Bu genç yöneticiler, Baktat’ı global bir marka olarak dünya arenasına taşımak için vizyoner görüşleriyle gruba katkı sağlıyorlar. Baklan ailesinin bu genç kuşak yöneticilerinden biri de Baktat Şirketler Grubu’nun kurucu ortağı ve Baklan kardeşlerin en büyüğü olan Halil Baklan’ın oğlu Murat Baklan… Baklan ailesinin 2. kuşak üyesi ve Baktat Şirketler Grubu Dış Ticaret ve Pazarlama Yöneticisi Murat Baklan, Baktat Şirketler Grubu ile ilgili EKOVİTRİN’in sorularını yanıtladı.